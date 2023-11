RTL2 setzt Köln 50667 ab: Doch es gibt ein Trostpflaster

Traurige Nachrichten für alle Fans von „Köln 50667“! Nach über zehn Jahren muss RTL Zwei die Reißleine ziehen. Die Kult-Sendung wird schon bald aus dem deutschen TV verschwinden.

Am Dienstagabend (21. November) gab RTL Zwei die Hiobsbotschaft auf seinem Instagram-Kanal bekannt. Zahlreiche schockierte Fans meldeten sich zu Wort, denn die Nachricht bricht ihnen nach einem Jahrzehnt das Herz. Doch was steckt hinter dem plötzlichen Aus von „Köln 50667“?

RTL Zwei muss bittere Entscheidung treffen

Die Zuschauer der Reality-Daily-Soap werden sich schon bald umstellen müssen, denn um 18.05 Uhr wird bald eine andere Sendung den Platz von „Köln 50667“ einnehmen. Im Januar 2013 ging die Serie als Ableger von „Berlin – Tag & Nacht“ an den Start. Damals konnten Zuschauer live mitverfolgen, wie die Serien-Figur Meike Weber (Sommerhaus-Star Pia Tillmann) ihre große Liebe Marcel Nowak in der Hauptstadt verließ, um sich ein neues Leben in der NRW-Metropole aufzubauen.

Doch nicht nur die Beziehung von Meike und Marcel nahm ein Ende – auch die Kult-Sendung verschwindet schon bald von den deutschen TV-Bildschirmen. „Die Produktion unserer langjährigen Daily Soap wird eingestellt. Wir sind mega traurig über diese News“, teilte RTL Zwei am Dienstagabend auf Instagram mit.

„Nein was? Warum?“, machte ein Fan in der Kommentarspalte seiner Entrüstung über das plötzliche Serien-Aus Luft. Die Antwort vom Sender sollte nicht lange auf sich warten lassen. „Leider sind die Zuschauer- und Nutzerzahlen nicht mehr so hoch, wie es nötig wäre“, wird RTL Zwei deutlich. Doch ein Trostpflaster gibt es für die Zuschauer.

HIER wird die letzte Episode laufen

Denn RTL Zwei lässt mit der Abschiedsmeldung auch direkt die Bombe zur letzten Episode platzen: Diese soll voraussichtlich erst im Frühsommer nächsten Jahres ausgestrahlt werden. „Wir drehen aktuell noch neue Folgen, ihr habt also noch zahlreiche Sendestunden mit euren Lieblingen von „Köln 50667“! Mittlerweile zählt die Sendung bereits über 2500 Episoden mit über die Jahre wechselnden Charakteren und Darstellern.

Fans haben also noch einige Monate Zeit, die Hiobsbotschaft sacken zu lassen. Und diesen Schock müssen viele wohl erst mal verdauen. „Könnte gerade heulen. Es zerreißt mir so das Herz.. gucke es seit der 1 Std köln 50667 . Seit 2013 & jetzt soll alles vorbei sein .. Es ist so traurig. Sprachlos“, kann eine Zuschauerin ihre Entrüstung nicht verbergen. „Oh nein das kann nicht wahr sein“, wird auch eine andere deutlich.

