Bürgergeld-Empfängerin droht Jobcenter: Geld, sonst „kracht es“

Ärger mit dem Amt kennt wohl jeder. Sei es mit dem Finanzamt, dem Bürgerbüro oder wie im Fall von Bürgergeld-Empfängerin Pamela mit dem Jobcenter. Von dem hätte die 56-jährige Akteurin der RTL-Zwei-Sozialreportage „Hartz und herzlich“ nämlich gerne Geld. Doch irgendwie scheint es mit der Überweisung einfach nicht zu klappen.

Sehr zum Missfallen der Neu-Rostockerin, die zu Beginn ihrer Zeit in der Hansestadt in einem Zelt lebte. Nun heißt es für die Bürgergeld-Empfängerin wieder beim Amt vorsprechen.

Pamela hat Probleme mit dem Jobcenter

„So, zweiter Versuch. Noch mal zum Jobcenter. Immer noch kein Geld. Gehe jetzt noch mal rein. Da haben sie wohl gesagt, ja, die haben mir Geld überwiesen. Dann war ich ein paar Mal da. Da war kein Geld drauf. Jetzt hat es mir gereicht, jetzt gehe ich noch mal rein und wenn heute nichts passiert, wenn heute kein Geld drauf ist, dann komme ich mit einem Anwalt hierher. Dann kracht es“, ist die Ex-Berlinerin stinksauer.

Doch das Bürgergeld ist nicht das einzige Thema, das Pamela beim Jobcenter besprechen will. „Ich wollte wegen einer Wohnung nachfragen, ob ich so einen Zettel kriegen kann für die Verwaltung“, erklärt die 56-Jährige. Sie habe in diesem Jahr noch so vieles vor.

Bürgergeld-Empfängerin Pamela sucht einen Job

Steht doch neben der Wohnungssuche auch noch ein Besuch beim Zahnarzt an. Zudem will sich Pamela dringend um eine Arbeit bemühen. Ein guter Vorsatz, den die Neu-Rostockerin sicherlich schnell umsetzen kann. Schließlich hat sie sich auch schon aus der Obdachlosigkeit gekämpft.

Zuerst jedoch muss die Geldfrage mit dem Jobcenter geklärt werden. Und es sieht nicht schlecht aus. „Es ist einigermaßen gut gelaufen“, sagt die 56-Jährige, als sie wieder aus dem Jobcenter-Gebäude herauskommt.

Das Geld müsste drauf sein, so Pamela, die aktuell in einem Hostel wohnt. Jedoch war sie mit ihren Zahlungen in Verzug geraten. Das soll nun das Jobcenter übernehmen. Bleibt nur zu hoffen, dass dies jetzt auch klappt. Die Folge „Hartz und herzlich“ mit Pamela zeigt RTL-Zwei am Montag (20. November 2023) um 16.05 Uhr.