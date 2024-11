RTL2: Kurz nach „Die Wollnys“ geht die Nachricht rum

Wie steht es um die bekannteste, deutsche Großfamilie? Das sehen die Zuschauer in den neuen Folgen von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ bei RTL2. Am Mittwochabend (30. Oktober) geht es vorrangig um den Gesundheitszustand von Mama Silvia.

Die Konkurrenz an diesem Abend war für RTL2 wieder einmal riesig. Konnte man sich mit einer neuen Folge von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ da durchsetzen? Ein Tag nach der TV-Ausstrahlung sickert die Nachricht durch.

RTL2: Nach „Die Wollnys“ herrscht Gewissheit

Woche für Woche schalten die treuen Fans von „Die Wollnys“ ein, um das rege Treiben bei Silvia und ihren Kindern zu verfolgen. Die jüngsten Geschehnisse dürften den ein oder anderen jedoch traurig gestimmt haben. Wie vor ein paar Tagen bekanntgegeben wurde, hatte Silvia einen Schlaganfall (wir berichteten).

In Sachen Quote sieht es für RTL2 und „Die Wollnys“ auch an diesem Abend nicht sonderlich prickelnd aus. Zur besten Sendezeit konnte man sich beim Sender lediglich einen Marktanteil von schlappen 3,8 Prozent sichern. Der Grund: Die Konkurrenz in der Primetime war einfach viel zu stark.

RTL2 muss sich geschlagen geben

Die Zuschauer hatten am Mittwochabend die Qual der Wahl. Neben dem DFB-Pokalfinale zwischen dem FC Bayern München und Mainz 05 im ZDF, lief auch noch „TV Total“ mit Sebastian Pufpaff im TV-Programm von ProSieben. Und auch die Jubiläumsstaffel von DSDS erreichte viel mehr Zuschauer als „Die Wollnys“ bei RTL2.

RTL Zwei zeigt die neuen Folgen von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ mittwochs ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Alle Staffeln gibt es aber auch in der Mediathek bei RTL+.