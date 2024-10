Schockmoment für „Die Wollnys“ – Schlaganfall bei Mama Silvia

Keine Großfamilie sorgt im deutschen Fernsehen für so viel Wirbel, wie „Die Wollnys.“ Mit ihrem bunten Alltag haben sich die Kinder rund um Familienoberhaupt Silvia längst einen festen Platz im Programm von RTL2 gesichert. Vor allem die TV-Mama ist bekannt für ihre humorvolle, schlagfertige Art – immer mit einem frechen Spruch auf den Lippen.

Doch für Silvia wurde es jetzt ernst! Im türkischen Krankenhaus erlitt die elffache Mutter einen medizinischen Notfall!

„Die Wollnys“: Schock bei Silvia!

Normalerweise meistert die 59-Jährige mühelos den turbulenten Alltag: Haushalt, Kinderbetreuung und Aufpassen auf die Enkel gehören für sie zum Tagesgeschäft. Doch plötzlich war alles anders. Silvia klagte über heftige Kopfschmerzen und ein Druckgefühl im Kopf – das unermüdliche Familienoberhaupt musste kürzertreten.

Anfangs weigerte sich Silvia, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Erst auf Drängen ihrer Familie suchte sie in der jüngsten Folge von „Die Wollnys“ (16. Oktober) eine Klinik auf, wo die Diagnose gestellt wurde: Ein Schlaganfall. „Es wurde festgestellt, dass ich einen Gehirnschlag hatte“, gesteht Silvia den besorgten Wollnys, die sie ins Krankenhaus begleitet hatten. „Fliegen darf ich jetzt auf keinen Fall, da die Werte noch nicht vorliegen.“

Damit muss der geplante Rückflug nach Deutschland vorerst warten. Doch das Wichtigste ist jetzt, dass sich Silvia bestmöglich von dem Schock und ihrer Diagnose erholt.

„Die Wollnys“: Silvia weigerte sich

Tage zuvor hatte Silvia ihre Symptome noch heruntergespielt. Der Gang zum Arzt kam für sie erst nach mehrmaligem Drängen der Familie infrage. Ihre größte Sorge: „Man will ja auch kein schlimmes Ergebnis hören.“ In der Hoffnung, dass die Kopfschmerzen von selbst verschwinden oder sich mit einfachen Schmerzmitteln lindern lassen, schob sie den Arztbesuch so lange wie möglich hinaus.

+++„Die Wollnys“: Große Sorge um Silvia! „Sie muss zum Arzt“+++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Wie es mit Silvia und ihrem Gesundheitszustand weitergeht, gibt es in den nächsten Wochen bei „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2 zu sehen oder vorab in der RTL+-Mediathek.