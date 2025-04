„Kampf der Realitystars“: RTL2 macht Kandidaten offiziell – „Maximal langweilig“

Der thailändische Strand ist zurück – und mit ihm die wohl bekannteste Promi-WG des Jahres. „Kampf der Realitystars“ geht ab dem 7. Mai 2025 (immer mittwochs, 20.15 Uhr, bei RTL2, vorab ab dem 30. April auf RTL+) in die sechste Runde. Und wie gewohnt gilt: Wer hier bestehen will, braucht mehr als nur sonnige Urlaubslaune.

Kurz nach Bekanntgabe der Kandidaten reagieren die Zuschauer deutlich!

„Kampf der Realitystars“: RTL2 verkündet es

„Kampf der Realitystars“ geht in die sechste Runde! Auch in diesem Jahr treten wieder 22 Kandidat:innen gegeneinander an, um sich den Titel „Realitystar des Jahres“ zu sichern, samt 50.000 Euro Preisgeld. Dafür wird gespielt, gestritten, gelästert und gekämpft, was das Zeug hält. Denn klar ist: Wer in der Sendung bestehen will, braucht nicht nur Nervenstärke, sondern vor allem Sendezeit.

Das sind die teilnehmenden Promis:

Ex-Erotikdarstellerin und -Politikerin Annina Semmelhaack

Kult-Schauspieler Martin Semmelrogge

Influencer und Ex-Sommerhaus-Promi Can Kaplan

Reality-Sternchen und Auswanderer-Sohn Daymian Weiß

Model und Reality-Teilnehmer Jona Steinig

Ex-„Bachelor“-Babe und -Dschungelcamperin Linda Nobat

„Fame Fighting“-Teilnehmerin Hati Suarez

Kicker-Legende Ailton

Ex-„GNTM“-Kandidatin Giuliana Farfalla

Schauspielerin und Ex-Dschungelcamperin Anouschka Renzi

Unternehmer und „Promi-BB“-Gewinner Jens Hilbert

Schauspieler und Ex-„Sommerhaus“-Bewohner Stephen Dürr

Reality-Sternchen Christin Okpara

„taff“-Ikone Pinar

Ex-„Prince Charming“-Darsteller Martin Angelo

Österreichs Reality-Queen Tara Tabitha

Ex-Botschafter-Gattin und Ex-„Sommerhaus“-Bewohnerin Shawne Fielding-Williams

Ex-Soap-Star und Musiker Bela Klentze

„Are You The One – Realitystars in Love“-Gossip-Queen Laura Lettgen (Laura Blond)

Reality-Urgestein und Ex-„Sommerhaus“-Bewohner Frank Fussbroich

„Make Love, Fake Love“-Gigolo Dennis Lodi

Ex-„DSDS“-Kandidatin und Promi-Büßerin Anita Latifi

„Kampf der Realitystars“: Reaktionen sprechen Bände

Die Reaktionen der Zuschauer lassen natürlich nicht lange auf sich warten. Unter dem offiziellen Instagram-Post zur neuen Staffel wird schon fleißig kommentiert. „Das erste Mal, dass ich ganz viele nicht kenne“, staunt ein User über den Cast der RTL2-Show. Andere können den Staffelstart kaum erwarten: „Ich freu mich riesig!“ oder „Da bin ich ja mal gespannt“ heißt es in den Kommentaren.

Doch nicht alle sind begeistert. Erste kritische Stimmen lassen ebenfalls nicht lange auf sich warten: „Der Cast ist ja maximal langweilig“, schreibt ein User enttäuscht. Ein anderer kündigt sogar an: „Wird wohl das erste Mal sein, dass ich es nicht schaue.“

Dieses Mal gibt’s nicht nur neue Promis, die um Sendezeit und Ruhm kämpfen, sondern auch ein echtes Highlight: Moderatorin Arabella Kiesbauer übernimmt künftig das Ruder der RTL2-Show. Zuvor führte Ex-Spielerfrau Cathy Hummels die Stars durch die Challenges.