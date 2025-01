RTL Zwei: SIE wird bei „Kampf der Realitystars“ für mächtig Trubel sorgen

Die Vorfreude steigt – schon bald ist es wieder an der Zeit für die „Stunde der Wahrheit“! Denn – „Kampf der Realitystars“ flimmert in Kürze wieder über die TV-Bildschirme. Auch in diesem Jahr kämpfen Promis in verschiedensten Herausforderungen um den Gewinn von 50.000 Euro.

Doch die Fans müssen nun stark sein – Cathy Hummels wird nicht gewohnt die Moderation übernehmen. Stattdessen wird SIE in ihre Fußstapfen treten – Talkshow-Urgestein Arabella Kiesbauer. Schlag auf Schlag – die Produktion verkündet via Instagram eine weitere Neuigkeit!

RTL Zwei überrascht mit einer weiteren Neuigkeit

Wer die Kandidaten im Kampf um den heiß begehrten Titel „Realitystar des Jahres 2025“ sein werden, war bisher nicht bekannt. Doch das hat sich nun geändert – mit einem Clip auf Instagram wird nun der allererste Kandidat der sechsten Ausgabe von „Kampf der Realitystars verkündet.

Und es ist Niemand geringeres als – Hati Suarez. „Ich bin so froh, hier dieses Jahr dabei zu sein“, erzählt die Germany Shore-Bekanntheit in dem Video strahlend. Wie im Hintergrund unschwer zu erkennen ist, haben die Dreharbeiten bereits begonnen – die Dortmunderin befindet sich bereits am weißen Traumstrand von Thailand.

RTL Zwei sorgt für Konfliktpotenzial

Mit der Reality-Bekanntheit wird es alles andere als langweilig – Hati dürfte in der Sala für mächtig Trubel sorgen. Die Rapperin ist bekannt für ihr Temperament und nimmt auch sonst kein Blatt vor den Mund. Auch vor berühmt-berüchtigten Reality-TV-Bekanntheiten schreckt sie nicht zurück. „Hotty Hati“ steht immer für sich selbst ein – komme wer oder was wolle!

Bei „Germany Shore“ bekam sie sich bereits mehrfach mit Reality-Bekanntheit Walentina Doronina in die Haare. Ihren Konflikt trugen sie schließlich im Fame Fighting-Ring aus. Ob Hati auch am Promistrand in Thailand an die Decke gehen wird, bleibt abzuwarten. Im Boxkampf musste sie eine Niederlage einstecken – ob sie bei „Kampf der Realitystars“ wohl einen weiteren Niederschlag einstecken muss?

Eines steht jetzt schon fest: Es wird definitiv spannend! Momentan sind die Dreharbeiten bereits in vollem Gange. Voraussichtlich wird die sechste Staffel „Kampf der Realitystars“ im Frühjahr auf RTL Zwei anlaufen.