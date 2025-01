Cathy Hummels knallhart: ER hat bei ihr nichts zu lachen

Wer wünscht es sich nicht? Nach der Völlerei an Weihnachten und einer langen Silvesternacht entspannt mit einem Urlaub in das neue Jahr starten. Moderatorin Cathy Hummels hat genau das in die Tat umgesetzt – von Entspannung ist dabei jedoch keine Spur!

Gemeinsam mit ihrer Schwester Vanessa Fischer und ihrem Sohn Ludwig lässt sie es sich derzeit in Dubai gutgehen. Cocktails, Strandliege und Pool sind dabei jedoch Fehlanzeige. Gemäß dem typischen Sport-Vorsatz startet auch Cathy Hummels aktiv ins neue Jahr – auch im Urlaub.

Cathy Hummels auf 180

Influencerin Cathy Hummels nimmt ihre Fans in den sozialen Medien mit durch ihr alltägliches Leben. Dazu gehören auch solche Reisen. Zuletzt zeigt sie sich beim Box-Training und bei Übungen mit einer Langhantel. Dazu schreibt sie: „Gewichts-Training am Strand – bin zwar kein Boxprofi, aber macht schon Spaß. Meine Schwester kann das besser als ich. Dafür komme ich mit der Langhantel besser klar. Wir genießen die letzten Tage.“

++ Cathy Hummels nach Betrugsmasche auf 180 – „Keinen Tag ohne Drama“ ++

Diesen Ausgleich kann sie derzeit wahrscheinlich gut gebrauchen! Erst kürzlich macht Cathy Hummels auf Instagram einen Identitäts-Diebstahl öffentlich. „Also, wer auch immer das ist: super witzig! Geht gar nicht! Sollte ich rausfinden, wer du bist, gibt’s Ärger“, sagt die RTL-Zwei-Moderatorin. Bestens vorbereitet ist sie nach diesen Trainingseinheiten mit Sicherheit.

Fans verteidigen Cathy Hummels

Auf Instagram postet Cathy Hummels eine Bilderreihe, die sie bei ihrem Workout im Bikini zeigt. Ihr durchtrainierter Körper bleibt dabei auch bei ihren Fans in den Kommentaren nicht unbeachtet:

„Ich schaue deine Fotos und das Erste, was ich denke: was werden die Hater jetzt wieder schreiben?! Liebe Cathy, lass dich nicht verunsichern und mach dein Ding! Und wer nichts Nettes zu sagen hat, sollte lieber schweigen.“

„Sehr hübsch und sympathisch. Tolle Frau, die sich immer zeigen kann, sogar ungeschminkt bildhübsch!“

„Top in Form!“

Doch es geht auch anders! Obwohl die Kommentare überwiegend positiv ausfallen, findet man immer wieder Kommentare wie: „Eigentlich eine hübsche Frau, aber ’ne Figur wie ein Kerl“ oder „Sind das nur noch Haut und Knochen? Wie viele kcal nimmst du pro Tag zu dir?“ Für Cathy Hummels leider keine Neuheit. Des Öfteren veröffentlicht sie freizügigere Fotos in den sozialen Medien und wird für ihre Figur angefeindet.

Das geht eindeutig zu weit! Mittlerweile reicht es auch ihren Fans. Mit Kommentaren wie: „Ich wusste gar nicht, dass unter dem Bild ‚Wie findet ihr mich?‘ stand, weil so viele hier beurteilen“ kontern sie den Hass-Kommentaren. Denn auch wenn Cathy Hummels gut in Form ist, bedarf es einem dicken Fell, um sich von solchen Kommentaren nicht aus der Fassung bringen zu lassen.