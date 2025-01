Cathy Hummels nach Betrugsmasche auf 180 – „Keinen Tag ohne Drama“

Nachdem sie über die Feiertage ein wenig zur Ruhe gekommen war, wollte die RTL Zwei-Moderatorin Cathy Hummels ebenfalls gelassen in das neue Jahr gehen. So ließ sie es sich mit ihrer Schwester Vanessa Fischer und ihrem kleinen Sohn Ludwig in Dubai gutgehen.

Doch ein fieser Identitätsdiebstahl überschattete die angenehme Erholungszeit. Die Ex-Frau von Profikicker Mats Hummels äußert sich nun erstmals in ihrer Instagramstory zu diesem eigenartigen Vorfall. Was ist ihr bloß widerfahren?

Cathy Hummels wird mit Makleranfragen überflutet

Andauernd klingelt aktuell das Handy von Cathy Hummels. Der Grund: Eine Person hat offenbar ihre Identität angenommen und verschiedene Makler in Dubai kontaktiert. Darüber hinaus soll er sogar nicht davor zurückgeschreckt haben, ihre private Handynummer herauszugeben.

„Es gibt keinen Tag ohne Drama. Gerade aktuell gibt sich hier in Dubai jemand als ich aus, ruft sämtliche Makler an, hat wohl auch über irgendwelche Wege meine private Nummer. Und jetzt rufen mich Makler an und sagen, sie haben mit mir gesprochen und sie freuen sich auf die Termine“, beschreibt sie.

Die Moderatorin des RTL+-Formates „Kampf der Realitystars“ ist außer sich vor Wut und fassungslos. So sagt Cathy: „Also, wer auch immer das ist: super witzig! Geht gar nicht! Sollte ich rausfinden, wer du bist, gibt’s Ärger.” Zudem fügt sie hinzu, dass sie es als problematisch empfinde, dass ihr Name auf diese Art und Weise momentan im Umlauf sei.