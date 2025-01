RTL Zwei: Jetzt ist es klar – alle Geheimnisse werden gelüftet

Bald ist es wieder so weit – neben dem Dschungelcamp geht auch die Reality-Show „Kampf der Reality-Stars“ in eine neue Runde. Bereits zum sechsten Mal wohnen Prominente für mehrere Wochen gemeinsam in einer Sala am Strand von Thailand. Ihre Mission – In verschiedensten Spielen um die Siegprämie von 50.000 Euro kämpfen!

Moderatorin Cathy Hummels gehört seit 2020 zum Inventar der erfolgreichen RTL Zwei-Show – doch damit ist nun Schluss! Von nun an gehen der Sender und sie getrennte Wege. RTL Zwei kündigt „eine inhaltliche Weiterentwicklung“ an. In der neuen Staffel wird SIE Cathy Hummels Platz einnehmen.

Damit feiert sie ihre TV-Rückkehr in Deutschland – Talkshow-Legende Arabella Kiesbauer! Von 1994 bis 2004 moderierte die Österreicherin ihre eigene Talkshow „Arabella“ auf ProSieben. Anschließend war die 55-Jährige vor allem in ihrer Heimat: Sie war Host der ersten Staffel von „The Masked Singer Austria“ und ist seit Jahren das Gesicht von „Bauer sucht Frau“ in Österreich.

+++ Cathy Hummels macht Schluss mit „Kampf der Realitystars“ +++

„Ich verspreche hoch und heilig, dass ich die Stunde der Wahrheit zu meiner ganz persönlichen und eurer Talk-Show machen werde“, verspricht das Talk-Urgestein in einem Video auf dem offiziellen Instagram-Account von „Kampf der Reality-Stars“. Als Arabella Kiesbauer vor der Sala steht, platzt sie beinahe vor Vorfreude: „Wow – challenge accepted („Herausforderung angenommen“). Ich freue mich wahnsinnig!“

RTL Zwei landet einen Volltreffer

Sowohl die Fans, als auch andere Reality-TV-Stars sind begeistert, wie die Kommentare unter dem Instagram-Video zeigen:

„Endlich eine Moderatorin die ihr Handwerk perfekt beherrscht.“

„Sehr sympathisch – bin gespannt!

„Kindheitserinnerungen werden geweckt – immer nach der Schule: Talkshow!“

„Da habt ihr euch endlich um Welten verbessert! Endlich eine, die wirklich moderieren kann.“

„Was für ein Segen!! Danke RTL Zwei! Endlich mal nicht „jünger, dünner, weißer“, sondern eine schlaue, lustige, motivierte und erfahrene Moderatorin. Ich freue mich drauf.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit dem Instagram-Video lüftet der Sender nun bereits das große Geheimnis um die Nachfolgerin von Cathy Hummels. Doch das soll es noch lange nicht gewesen sein! Auf Instagram verspricht der Sender: „Sie wird kein Geheimnis unentdeckt lassen!“

Eines ist jetzt schon klar: Es wird definitiv spannend! Die Dreharbeiten laufen bereits auf Hochtouren. Die prominenten Teilnehmer, sowie ein genaues Startdatum sind bisher nicht bekannt – voraussichtlich wird die sechste Staffel „Kampf der Realitystars“ jedoch im Frühjahr auf RTL Zwei über die TV-Bildschirme flimmern.