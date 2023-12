RTL2 holt beliebte Sendung zurück – sie ist nichts für schwache Nerven

Fans dieser „RTL2“-Sendung dürfen sich auf neue Folgen freuen: „Hartes Deutschland“ kehrt zurück. Das beliebte Doku-Format startet mit sechs frischen Episoden in eine neue Staffel. Mit ihren prägenden Geschichten reißen sie die Zuschauer in ihren Bann.

Auch in den kommenden Folgen wird es wieder hart – erneut stehen die Geschichten von Suchtkranken im Mittelpunkt. Dreh- und Angelpunkte der Sendung sind dieses Mal die Städte Köln, Frankfurt, Leipzig, Bremen und dem Ruhrgebiet.

RTL2: Handlung der nächsten Staffel erklärt

Der deutsche Sender verkündete am gestrigen Donnerstag (28. Dezember) das Comeback der Doku-Reihe. Doch die Handlungen sind auch dieses Mal nichts für schwache Nerven. Bei „Hartes Deutschland – Leben am Brennpunkt“ begleiten die Zuschauer Menschen, die mit Armut und Drogenproblemen zu kämpfen haben und sich den harten Prüfungen der Straße stellen müssen.

Dabei verkündete RTL2 schon erste Details zur Handlung: „Die 21-jährige Lara lebt bereits seit dem Tod ihrer alleinerziehenden Mutter vor zwei Jahren auf den Straßen Bremens. Ohne deren Unterstützung ist sie dazu gezwungen, sich in der Hansestadt alleine durchzuschlagen. Um sich ihr Leben und ihre Suchtkrankheit zu finanzieren, bettelt sie im Bahnhofsviertel der Stadt täglich um Geld.“

In Dortmund ergeht es der Protagonistin Motzi ähnlich. Die 34-Jährige nahm zu Beginn noch keine Drogen, kam aber im dortigen Bahnhofsviertel bald in Kontakt mit Konsumenten und griff dadurch selbst zum Opiat. In Frankfurt erzählt die 38-jährige Nathalie ihre Geschichte: Sie geht anschaffen, um ihre Sucht zu finanzieren.

RTL2 verrät Sendetermin

RTL2 beschreibt den Alltag der Suchtkranken als „entbehrungsreich“. Die erste Ausstrahlung von „Hartes Deutschland“ erfolgte 2018 und erreichte damals mehr als zwölf Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen.

„Hartes Deutschland“ übernimmt den Slot am Donnerstagabend vom „Glücksrad“, das sich am 11. Januar letztmals mit Moderator Thomas Hermanns dreht. Ab dem 18. Januar können die Zuschauer die Sendung linear um 20:15 Uhr bei RTL2 verfolgen und im Anschluss auch auf RTL+ streamen.