Bürgergeld-Empfänger suchen Wohnung – es darf nicht hässlich sein

Das Punker-Paar Lausi (32) und Paddy (39) haben den großen Wunsch nach einem besseren Leben. Daher packen die Bürgergeld-Empfänger ihre sieben Sachen und machen sich auf nach Leipzig. „Hartz, Rot, Gold“-Protagonist Paddy sieht in der sächsischen Metropole eine Chance auf berufliche Wiedergeburt. Partnerin Lausi unterstützt den Plan voll und ganz.

In Leipzig angekommen, stehen Paddy zwei Vorstellungsgespräche bei Zeitarbeitsfirmen bevor. Die Stimmung ist gut und der 39-Jährige zeigt sich zuversichtlich. Die Interviews verlaufen besser als erwartet und Paddy kehrt mit einem Lächeln zu Lausi zurück. Auch wenn die Bürgergeld-Empfänger derzeit sparsam sein müssen, zum Feiern ist immer etwas übrig. „Ich werd’ so viel saufen, ist mir scheißegal“, freut sich Paddy. Schließlich hat er demnächst einen Job in der Tasche, oder?

Bürgergeld: Paar startet wohnungslos ins neue Leben in Leipzig

Die Nacht verbringt das Paar im Auto, und am nächsten Morgen beginnt die Wohnungssuche im ersehnten Viertel Connewitz. Doch nicht alles läuft nach Plan. Obwohl sie von freien Wohnungen gehört haben, werden sie oft abgewiesen. Lediglich eine Wohnung wäre sofort einzugsbereit, doch die fällt gleich raus.

Zwar ist die Miete niedrig, aber ihre Ansprüche sind hoch. Schließlich will das Paar nicht auf einen Fahrstuhl verzichten. „Ins Dachgeschoss haste ja keinen Bock zu ziehen“, meint Paddy. Lausi gibt ihm recht: „Nee, vor allem nicht ohne Fahrstuhl.“ Doch damit ist es noch nicht getan.

Eine weitere Wohnung, mit Fahrstuhl wohlgemerkt, sagt den Bürgergeld-Empfängern auch nicht zu. „Da ziehe ich doch nicht ein, das ist ja schon fast Platte“, so Lausi. Enttäuscht kehrt das Paar nach Bremerhaven zurück.

