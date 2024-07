RTL mit großer Ankündigung – SIE schauen ganz genau hin

Im August und September wird es wieder sportlich bei RTL. Für die kommenden zwei Monate hat der Kölner Sender ein ordentliches Programm angekündigt. Sowohl NFL-Fans als auch Fußball-Fans kommen auf ihre Kosten.

Ab August startet bei RTL wieder die Berichterstattung über die nordamerikanische Football-Liga (NFL) und im September geht es dann auch wieder mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und der Nations League weiter.

RTL mit sportlichen Monaten

Am 6. September um 2.20 Uhr startet mit der Partie Kansas City gegen die Baltimore Ravens die neue NFL-Saison. Im August legen die Teams aber schon mit den Pre-Season-Games los. Vom 9. bis zum 11. August finden die ersten Spiele statt.

Am 17. August steigt RTL dann mit der Berichterstattung ein. Wie der Sender jetzt mitteilte, läuft bei RTL Nitro die Partie zwischen den Baltimore Ravens und den Atlanta Falcons (ab 17.45 Uhr) und im Anschluss die Kansas City Chiefs gegen die Detroit Lions (22 Uhr). Eine Woche später wird dann das Pre-Season-Game zwischen den Detroit Lions und den Pittsburgh Steelers (ab 18.45 Uhr) gezeigt.

„Unsere Begeisterung ist ungebrochen“

„Unsere Begeisterung für den Sport ist auch in unserer zweiten Saison als Free-TV-Partner der Liga ungebrochen. Alle Teams widmen sich mit derselben Leidenschaft dem Thema American Football und arbeiten weiterhin mit Hochdruck an unserem umfangreichen Angebot“, erklärt Oliver Schablitzki, Executive Vice President Multichannel.

Weiter sagt er: „Nach dem Draft im April fällt der Startschuss für die Live-Übertragungen der US-Liga im Free-TV erneut bei NITRO, gespickt mit echten Hochkarätern. Wir freuen uns gemeinsam mit der NFL auf eine zweite Saison voller sportlicher Höchstleistungen und auf außergewöhnliches Entertainment!“

Nations League im September

Und auch im Fußball geht’s bei RTL im September weiter. Der Sender zeigt wie gewohnt Spiele der Nations League. Am 07. September geht’s dort für Deutschland gegen Ungarn (live im ZDF) weiter. Am 10. September steigt RTL mit der Partie Niederland gegen Deutschland ein. Die weiteren Partien in diesem Jahr sind die Begegnungen gegen Bosnien-Herzegowina (11. Oktober und 16. November).