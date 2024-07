Die Wollnys: Jeremy-Pascal bricht sein Schweigen – „Es ist so schlimm, was passiert ist“

Fast ein Jahrzehnt ist vergangen, seit Jeremy-Pascal Wollny (27) aus dem öffentlichen Blickfeld verschwand. Der Spross der berühmten Wollny-Familie, die 2011 mit „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ auf RTL2 berühmt wurde, hatte jahrelang keinen Kontakt zu seiner Mutter Silvia (59) und seinen Geschwistern. Jetzt, endlich, lüftet er den Vorhang und erzählt, warum er sich von seiner Familie distanzierte.

In einem emotionalen Instagram-Video öffnet sich Jeremy und teilt seine Version der Geschichte. Er erinnert sich an den Tag, als sein Vater Dieter (61) in sein Zimmer kam und ihm mitteilte, dass er und Silvia sich getrennt hätten. „Jung, deine Mutter und ich haben uns getrennt. Kannst du bitte helfen, Sachen runterzutragen“, bat Dieter ihn. Dabei übergab er seinem Sohn seinen Schlüsselbund mit der Anweisung, den Schlüssel nicht an Silvia zu geben…

Die Wollnys: Jeremy-Pascal rührt mit emotionalen Worten

Kurze Zeit später bat Silvia Jeremy um den Schlüssel, um den Haustürschlüssel zu entfernen. In einem Moment der Trotz entschied sich Jeremy, seiner Mutter den Schlüssel nicht auszuhändigen, was zu einem Streit führte. „Dann meinte sie: ‚Jeremy, wenn du willst, kannst du auch mit deinem Vater fahren.‘ Dann habe ich meine Sachen gepackt und bin mit meinem Dad“, berichtet der 27-Jährige.

Und so verließ er mit Papa Dieter ihr Zuhause in Ratheim (NRW). Nach einem kurzen Aufenthalt in Leverkusen kehrten Vater und Sohn nach Hause zurück. „Da haben meine Eltern sich irgendwie wieder angenähert“, Jeremy weiter. Doch zwei Wochen später zogen Jeremy und Dieter endgültig aus. Seit September 2023 hat Jeremy wieder Kontakt zu den anderen Wollnys aufgenommen. Auf Instagram gibt sich der Wollny-Sprosse gerührt.

„Es ist so schlimm, was die ganzen letzten Jahre passiert ist. Ich bin dankbar dafür, dass wir den Schritt gegangen sind und wieder zu uns gefunden haben. Das war eine der besten Entscheidungen in meinem Leben.“

„Ich war die letzten sechs Jahre zu stur um zu erkennen, wie wertvoll Familie ist, wie wichtig es ist eine Familie an der Seite zu haben. Es war wirklich eine sehr schwere Zeit, und umso schöner ist es jetzt nach vorne zu blicken und das Leben zu genießen“, freut sich Jeremy Pascal.