RTL-Zuschauer schießen gegen neuen Bachelor: „Erste Staffel, die ich nicht gucken werde“

Das ist er also, der neue „Bachelor“. Am Dienstag präsentierte RTL seinen neuen Rosenkavalier. Der gute Mann heißt David Jackson. Ist 32 Jahre alt, wohnt in Stuttgart und ist seit nunmehr drei Jahren Single.

Gut schaut er ja aus, der gelernte Versicherungskaufmann. Sixpack, 3-Tage-Bart, strahlende Augen. Und doch stört die RTL-Zuschauer eine Sache, wie sie nun auf Instagram kundtun. Denn der 13. „Bachelor“ ist wieder einmal Content Creator, oder wie es so schön heißt Influencer.

RTL-Zuschauer schießen gegen neuen „Bachelor“

Über 180.000 Follower hat dee_jaxon, wie er sich auf Instagram nennt. Jackson macht dort fleißig Werbung für ein Outlet in Baden-Württemberg, verlinkt eine Sportmarke wie „Under Armour“ oder posiert auf der „Men’s Health“. Ein No-Go für viele Fans, die sich in die gute, alte Vergangenheit zurücksehnen, wo der „Bachelor“ noch nicht in der Öffentlichkeit und die Partnersuche im Mittelpunkt stand.

„Ich glaube wird die erste Staffel sein, die ich nicht gucken werde“, schreibt beispielsweise eine bislang treue „Bachelor“-Zuschauerin. „Das Format ist ausschließlich dafür da, um neue Gesichter für weitere Formate zu produzieren. Schade, war eigentlich mal ganz nett, als noch ’normale Menschen‘ die Liebe suchten. Aber ‚Liebe‘ wird auch echt überbewertet. Wer braucht das heute eigentlich noch? Fame ist geiler“, ergänzt eine weitere sarkastisch. Währen eine Dritte feixt: „Endlich mal ein Model und Content Creator.“

Und David selbst? Der freut sich auf seine Liebesreise. „Es wird ein unvergessliches Abenteuer, mit dem Ziel mein Herz zu verschenken und freue mich darauf euch auf diese lebensverändernde Reise mitzunehmen“, so der 32-Jährige.

Na, dann kann man ja gespannt sein, wie sich David Jackson in den ersten „Bachelor“-Folgen präsentiert. Los geht es bei RTL bereits am ersten März 2023. Eine Woche früher ist die Folge bereits bei RTL Plus zu sehen.