RTL: „Viva la Diva“ – DIESEN Promi erkannten die Zuschauer sofort

Auch die zweite Ausgabe war wieder ein Erfolg für RTL! Nach der Premiere im vergangenen Jahr behauptete sich auch die zweite Ausgabe von „Viva la Diva“ trotz Fußball-Relegation vor allem bei der jüngeren Zielgruppe gut.

Insgesamt schalteten 1,34 Millionen Zuschauer am Freitagabend bei RTL ein, als sechs Promi-Männer in Drag-Queens verwandelt wurden und mit ihren Performances gegeneinander antraten. Neben den Darbietungen steht für die Zuschauer vor allem der Rate-Faktor im Mittelpunkt. Doch einer der Promis machte es ihnen offenbar viel zu leicht. Sie erkannten ihn sofort!

RTL: Dieser „Viva la Diva“-Star war leicht zu erkennen

Auf Twitter amüsierten sich die Fans köstlich darüber, wie wenig Uwe Ochsenknecht offenbar aus seiner Haut konnte – und das obwohl er verdammt gut als Dragqueen Blu Q geschminkt war. „Der markante Unterkiefer ist unverwechselbar“, schrieb etwa eine Userin auf Twitter. Auch viele andere verwiesen auf die Gesichtsform, die selbst die professionellsten Make-up-Artists von „Viva la Diva“ nicht versteckt bekamen.

Schwer taten sich die RTL-Zuschauer hingegen beim Erkennen von Wigald Boning, der in die Rolle von The Wig schlüpfte. Viele waren völlig überrascht, als der Moderator enttarnt wurde. „Immer wieder faszinierend, was Make-Up alles kann, wenn man weiß was man tut“, folgerte eine Zuschauerin.

RTL: Dieser Star gewann „Viva la Diva“

Den Sieg bei der RTL-Show sicherte sich aber keiner der beiden. Die Jury, die aus den professionellen Dragqueens Bambi Mercury, Danny MaFanny, Pam Pengco, Laila Licious und Catherrine Leclery bestand, wählte Boning als ersten „Viva la Diva“-Promi raus.

Es folgten Schauspieler Ralf Richter als Una Hört und „Profi-Tänzer „Let’s Dance“-Star Massimo Sinató als Mizzy Mi. Auf dem Podium landeten Ochsenknecht als Blu Q, Schlagerstar Patrick Lindner als Cookie Paradise und auf Platz eins Schauspieler Hardy Krüger junior. Der zog als Dragqueen Hydra viele Zuschauer in seinen Bann.

Übrigens: Fans der RTL-Show müssen diesmal nicht wieder ein Jahr auf die nächste Folge von „Viva la Diva“ warten. Schon am nächsten Freitag werden die nächsten Promi-Männer zu Drag-Queens.