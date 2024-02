RTL-Star Valentina Pahde lässt tief blicken – Fans trauen ihren Augen kaum!

Für RTL-Star Valentina Pahde könnte es gerade nicht besser laufen! Gerade erst war sie in der Serie „Frühling“ zu sehen, ab 8. März kann man die Serie „Sexuell verfügbar“ in der ARD-Mediathek streamen. In Sachen Karriere kann sich die 29-Jährige nach ihrem Ausstieg bei GZSZ wirklich nicht beschweren.

Aber auch privat scheint es für die blonde Schönheit ausgesprochen gut zu laufen. Aktuell befindet sich die Schauspielerin nämlich im Urlaub in Australien – und lässt ihre Fans daran teilhaben.

Valentina Pahde teilt unveröffentlichte Einblicke

Auf Instagram entzückt Valentina Pahde entzückt ihre Anhängerschaft mit einer Serie an Urlaubsaufnahmen aus Australien. Zu einem Album atemberaubender Schnappschüsse fragt sie: „Unveröffentlichte Aufnahmen von letzter Woche! Welches ist euer Favorit?“ – und löst damit eine Flut an Komplimenten aus! Die Bilder, die die Schönheit des australischen Kontinents und die Ausstrahlung der Schauspielerin einfangen, erhalten eine Welle der Bewunderung.

Die Reaktionen der Community lassen nicht lange auf sich warten. Die Nutzer kommentieren zahlreich unter Valentina Pahdes Post – entweder mit Flammen- und Herz-Emojis oder mit lieben Worten.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Deine Bilder sind einfach immer die schönsten“

„Wunderschöne“, gefolgt von Herz-Emojis. „Ich wünsche dir einen schönen Wochenstart, liebe Valentina“

„Was für Hammer Aufnahmen“

„Verstehe die Frage nicht. Alle sind toll“

Valentina Pahde: Rückkehr zu GZSZ geplant?

Ob Valentina Pahde jemals wieder zu ihrer Rolle als Sunny bei GZSZ zurückkehren wird, ist nicht ausgeschlossen, wenn auch aktuell nicht geplant. Gegenüber „TV Movie“ erwähnte die 29-Jährige jüngst: „Der richtige Moment für ein Comeback wäre der, an dem ich mich bereit fühle, an dem ich es zu 100 Prozent fühle.“

Mehr News:

Die Fans dürfen sich also weiterhin in Geduld üben. Derweil bestätigte das ZDF aber, dass es eine Fortsetzung von „Frühling“ geben wird – erneut mit Valentina Pahde in der Rolle der Henry.