RTL-Star Valentina Pahde zeigt sich im Bikini – „Kurz am Display verbrannt“

Heiß, heißer, Valentina Pahde! Der RTL-Star weiß einfach, wie man sich sexy in Szene setzt. Das stellte die ehemalige GZSZ-Schauspielerin jetzt mal wieder auf ihrem Instagram-Account (rund 827.000 Follower) unter Beweis. Dort verführte sie ihre Anhänger mit gleich mehreren Bikini-Schnappschüssen vom Strand.

Es war eine traurige Nachricht für viele GZSZ-Zuschauer: Valentina Pahde alias Sunny Richter wird die RTL-Serie verlassen. Im März 2023 wurde die vorerst letzte Folge mit der Blondine ausgestrahlt. Serienfigur Sunny verabschiedete sich für einen lukrativen Job nach Boston. Doch auch, wenn Sunny von der Bildfläche verschwunden ist: Auf ihren Instagram-Account können ihre Fans Valentina Pahde auch nach wie vor bewundern.

RTL-Star Valentina Pahde heiß wie eh und je

Und wie! Jetzt teilte die 29-Jährige gleich mehrere heiße Fotos von sich am Strand. Dabei trägt Pahde einen grünen Bikini, der gerade so eben das Nötigste bedeckt. Dazu kombiniert die Influencerin eine tiefschwarze Sonnenbrille, räkelt ihren trainierten Körper im glasklaren Wasser.

Befindet sich Pahde gerade im Urlaub? Wohl eher nicht, denn bei den Schnappschüssen handelt es sich offenbar um alte Urlaubsfotos, die sie herausgekramt hat. „Can’t wait for my next trip far, far away!” (deutsch: „Kann meine nächste Reise kaum erwarten, weit, weit weg!“), schreibt sie zu den Bildern in die Beschreibung.

Fans völlig von den Socken

Und ihre Fans sind bei dem Anblick der braungebrannten Blondine hin und weg: „Grad kurz am Display verbrannt“, „Der absolute Wahnsinn. Einfach zum Verlieben“ und „Schaust so schön aus“, heißt es in der Kommentarspalte zum Beitrag. Na, diese Komplimente werden bei Valentina Pahde wohl heruntergehen wie (Sonnen-)öl…