RTL: Pahde-Twins äußern Wunsch – zum Geburtstag wird’s skurril

Für viele ist die 30 ein Wendepunkt im Leben! Oft gibt es Wünsche, die man sich bis zu diesem Alter erfüllt haben will, und mit Blick auf die neue Phase im Leben gibt es dann auch neue Ziele, die man anvisiert.

Auch bei den RTL-Zwillingen Valentina und Cheyenne Pahde sieht das nicht anders aus. Sie hatten eigentlich klare Vorstellungen, wo sie mit 30 stehen wollen. Doch da sich eine Sache bislang noch nicht ergeben hat, haben sie einen skurrilen Wunsch!

RTL-Zwillinge: Hier wollten sie eigentlich mit 30 stehen

Neben den Meise-Twins und Lisa und Lena sind Valentina und Cheyenne Pahde wohl die bekanntesten Zwillinge des Landes. Die beiden Schwestern stehen bereits seit Kindheitstagen vor der Kamera und sind bis heute dick im Geschäft. Für die Schwestern läuft es einfach.

Zumindest was die Arbeit betrifft – denn privat hat sich ein sehnlichster Wunsch bislang noch nicht erfüllt. Es geht um Nachwuchs. Gegenüber „Bunte“ verrieten die Schwestern, dass sie mit 30 nämlich an einem anderen Punkt im Leben stehen wollten. Sie wollten bereits verheiratet sein und Kinder haben.

Valentina Pahde fasst Entschluss

Ganz so wie erhofft lief es aber diesbezüglich nicht und so fasst Valentina einen Entschluss. Sie möchte ihre Eizellen einfrieren lassen, um „weniger Zeitdruck“ zu haben. Ein Geschenk, das sich die Schauspielerin anlässlich ihres 31. Geburtstags am 4. Oktober 2025 selbst machen will.

Während sich andere einen Luxusurlaub oder eine Designerhandtasche zum Ehrentag gönnen, setzt die Pahde-Schwester auf was viel Bedeutenderes: Sie legt die Weichen für das wohl größte Glück im Leben: eigene Kinder!

Und wenn es nach ihrer Schwester Cheyenne geht, werden die schon in den kommenden Jahren das Leben der Zwillinge bereichern. „Ich wünsche mir, dass wir bis zum 40. Geburtstag beide eine Familie haben“, erklärte sie „Bunte“. Hoffentlich setzen sich die beiden mit diesem Ziel nicht zu sehr unter Druck!