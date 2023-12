„RTL Turmspringen“ kehrt zurück – DIESER Kandidat sorgt schon jetzt für Furore: „Euer Ernst?“

Gerade erst hat RTL den Termin für ein großes TV-Event bekannt gegeben, schon hagelt es Kritik. Es geht um das große „RTL-Turmspringen“ aus der SSE Schwimm- und Sprunghalle in Berlin, dem größten Schwimmbad Europas. Bereits zum dritten Mal bittet der Kölner Sender Prominente auf den Sprungturm.

22 Stars haben zugesagt, darunter die GNTM-Siegerinnen Kim Hnizdo (Staffel 11) und Jacky Wruck (Staffel 15), die Profitänzer Mariia Maksina und Valentin Lusin aus „Let’s Dance“ sowie die Turn-Olympiateilnehmern Fabian Hambüchen und Philipp Boy. Der 36-jährige geht als Titelverteidiger an den Start.

RTL: Vater und Sohn wollen auf den Sprungbrett-Thron

Das spritzige Sport-Event wird am 12. Januar ab 20.15 Uhr live aus der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark Berlin übertragen. Aber nicht alle RTL Fans sind von dem Line Up begeistert. Im Netz rumort es gewaltig.

Stein das Anstoßes ist Nico Legat. Er ist der Sohn von Fußballspieler und Reality-Star Thorsten Legat, mit dem er sich zusammen ins Wasser stürzen will. Thorsten sollte schon 2022 teilnehmen, zog sich damals aber im Training eine Hoden-Anriss zu und musste operiert werden. Jetzt sorgt die Teilnahme seines Sohnes für ebenso heftige Schlagezeilen.

Nico Legat – die „Temptation Island“-Fans haben ihm nicht verziehen

In der fünften Staffel von „Temptation Island – Versuchung im Paradies“ trat Nico Legat mit seiner damaligen Freundin Sarah an. Und betrog sie vor laufender Kamera mit der hübschen Siria. Damit nicht genug, er belog seine Freundin, brüstete sich noch dazu mit seinen Aufreißer-Qualitäten. Das kam bei Reality-Fans überhaupt nicht gut an.

Auf der Instagram-Seite zum „RTL Turmspringen“ überschlagen sich die Kommentare: „Nico Legat, euer Ernst?“, heißt es dort, und, „Eine Plattform für Nico Legat? Na herzlichen Glückwunsch. Leider ein Grund die Sendung zu meiden.“ Andere schreiben: „Ich liebe die Show! Aber die beiden Legats hättet ihr euch sparen können.“

Aber es gibt auch Leute, die etwas Positives aus Nicos Teilnahme ziehen: „Das heißt dann also, dass Nico Legat nicht beim Dschungelcamp dabei sein wird! Danke RTL.“. So kann man das ganze natürlich auch betrachten.