RTL-Moderatorin Lola Weippert ist fassungslos: „So respektlos“

Was war das für ein Auf und Ab der Gefühle bei der diesjährigen Staffel von „Temptation Island“. Wilde Partys, Alkoholeskapaden, Fummeleien und zum krönenden Abschluss dann noch der erste Sex vor laufender Kamera. Die Zuschauer waren mindestens genauso schockiert wie RTL-Moderatorin Lola Weippert.

Seit 2021 steht die 27-Jährige für das Dating-Format „Temptation Island“ vor der Kamera. Dabei hat sie schon einiges gesehen und erlebt, wozu vergebene Männer und Frauen in der Lage sind. Doch diese Staffel toppt wohl alles. Am Mittwochabend (21. Juni) strahlte RTL+ „Das große Wiedersehen“ aus. Was sich dort alles abspielte, macht Lola Weippert fassungslos.

RTL-Star Lola Weippert schonungslos ehrlich

Das gab es so noch nie bei „Temptation Island“. Kandidat Nico Legat kam mit seiner Freundin Sarah in das Format, um die Beziehung zu testen und die Treue auf die Probe zu stellen. Zu Beginn wirkte das Paar noch so verliebt, sprach sogar von Hochzeit und einem Eigenheim. Doch dann kam alles anders.

Im Verlauf der Sendung kippte die Stimmung bei Nico Legat mächtig. Er ließ nicht nur sehr viel Körperkontakt mit anderen Frauen zu, sondern suchte diesen auch aktiv. Der Sohn von RTL-Star Thorsten Legat hatte letztendlich keine Kontrolle mehr über sich und hatte am Ende Sex vor laufender Kamera. Damit hat er nicht nur seine Beziehung verloren, sondern bekam im Netz enorm viel Hass ab. Beim Wiedersehen kommt es dann noch dicker.

Es war alles nur Show

Auch Lola Weippert kann ihr Unverständnis nur schwer unterdrücken. Sie nimmt Nico Legat ins Kreuzverhör und löchert ihn mit Fragen, die sich gewaschen haben. „Also bist du mit der Absicht zu ‚Temptation Island‘, Schluss zu machen und einfach nur Show zu machen?“, möchte die Moderatorin wissen. Als der Kandidat das bejaht, gibt es kein Halten mehr.

Letztendlich können alle Anwesenden nur noch mit dem Kopf schütteln. Lola Weippert spricht am Ende der Sendung dann das aus, was die meisten in diesem Moment denken: „Ich hoffe, dass du, Nico, aus alldem lernst und anfängst zu reflektieren und dass du nie wieder eine Frau so respektlos behandelst.“

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

RTL-Star Lola Weippert teilte neulich freizügige Bilder auf Instagram und lässt tief blicken. Der Grund dahinter ist jedoch ernst.