RTL verkündet TV-Knaller! Sender holt Kult-Show zurück ins Programm

Nächster TV-Hammer bei RTL!

Darauf dürften zahlreiche RTL-Zuschauer gewartet haben: Im Januar 2024 zeigt der Sender eine neue Ausgabe des „RTL Turmspringen“! Am 12. Januar stürzen sich zahlreiche Prominente wieder ins kühle Nass und präsentieren waghalsige Schrauben und Salti. Zwei Stars feiern dabei ihr langersehntes Comeback.

RTL macht es offiziell – DIESE Stars sind dabei

Am 12. Januar 2024 ist es endlich wieder so weit: 21 mutige Promis wagen wieder den Sprung ins kalte Wasser. RTL zeigt das „Turmspringen“ live aus der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark in Berlin. Moderiert wird das Ganze von Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank Buschmann. An diesem Abend messen sich die Stars in einem Einzel- und Synchronwettbewerb. Die Gästeliste kann sich dabei mehr als sehen lassen:

Diese Promis sind beim RTL-Turmspringen 2024:

Zico Banach, Reality-Star

Philipp Boy, ehemaliger Kunstturner

René Casselly, Zirkus-Artist

Marco Cerullo, Model und Reality-Star

Sam Dylan, Reality-Star

Zoe Lätizia Flindris, Curvy-Model

Fabian Hambüchen, ehemaliger Kunstturner

Benni Grams, “Ninja Warrior”

Jenny Grassl, “Love Island”

Vanessa Grassl, “Love Island”

Ben Heinrich, “Unter uns”

Paco Herb, Reality-Star

Kim Hnizdo, Siegerin “Germany‘s Next Topmodel“ Staffel 11

Aurelia Lamprecht, Influencerin und Reality-Star

Nico Legat, “Temptation Island”

Thorsten Legat, Fußballtrainer und Reality-Star

Valentin Lusin, “Let’s Dance”

Mariia Maksina, “Let’s Dance”

Valea Scalabrino, “Unter uns”

Ada Theilken, “Ninja Warrior”

Jacky Wruck, Siegerin “Germany‘s Next Topmodel“ Staffel 15

RTL: Zwei Promis feiern Comeback

Im letzten Jahr hatten Thorsten Legat und René Casselly nicht sonderlich viel Glück. Beide konnten nach einer Verletzung nicht an der Sendung teilnehmen. Während sich Thorsten Legat bei den Proben einen Hodenriss zugezogen hat, platzten bei René Casselly beide Trommelfelle in den Ohren. Doch dieses Jahr stehen die Promis wieder auf der Teilnehmerliste.

RTL zeigt die neue Ausgabe des „RTL Turmspringen“ am Freitag (12. Januar) ab 20.15Uhr live im TV.