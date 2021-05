RTL: Paukenschlag! Mit DIESER Ankündigung sorgt der TV-Sender für einen Coup

Im Wahljahr 2021 fallen in Deutschland einige richtungsweisende Entscheidungen. Die wohl wichtigste: Am 26. September wird der 20. Deutsche Bundestag gewählt. Wir zeigen Dir, welche Wahlen dieses Jahr anstehen.

Superwahljahr 2021: Diese Entscheidungen stehen an

Entscheidet eine RTL-Sendung die spannende Bundestagswahl?

Nachdem RTL-Konkurrent ProSieben plötzlich mit Linda Zervakis in die Offensive geht und jüngst alle drei Kanzlerkandidaten interviewte, sorgt nun auch der Kölner Sender bei der Berichterstattung rund um die Bundestagswahlkampf für einen Paukenschlag!

RTL verkündet einen Paukenschlag. Foto: picture alliance/dpa | Horst Galuschka

RTL: Mit DIESER Paukenschlag-Ankündigung sorgt der TV-Sender für einen Coup

RTL kündigte nun ein Triell ein – einen TV-Dreikampf zwischen Armin Laschet, Annalena Baerbock und Olaf Scholz. Ausgestrahlt wird die Sendung am 29. August um 20.15 Uhr, also an einem Sonntagabend zur besten Sendezeit! Auch ntv wird die Sendung übertragen. Wer die Show moderieren wird, ist aber noch nicht bekannt.

Die Ankündigung ist auch eine Attacke auf ARD und ZDF, die ihrerseits erst am 12. September ein Triell ausstrahlen werden, wie das Fachportal DWDL berichtet. Moderieren werden Maybrit Illner für das ZDF und ARD-Chefredakteur Oliver Köhr.

Dreikampf schon Ende August: RTL kommt Öffentlich-Rechtlichen mit dem Wahl-Triell zuvor https://t.co/DfK4FBx7sM pic.twitter.com/5ER8EZMD10 — Medienmagazin DWDL (@DWDL) May 19, 2021

RTL Television gibt es seit 1988 in Deutschland.

Der TV-Sender entstand als Ableger des deutschsprachigen „Radio Luxemburg“.

Zu den bekanntesten Sendungen zählen „Exklusiv“, „Explosiv“, „RTL aktuell“ und „Stern TV“

Auch mehrere Untrhaltungsshows wie „Wer wird Millionär“, „Deutschland sucht den Superstar“, „Bauer sucht Frau", „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ oder „Let's Dance“ gehören zu den großen Hits des Senders.

RTL kommt ARD und ZDF zuvor

„Da bereits ab Mitte August Briefwahl möglich ist, können sie sich bei uns erstmals ein Bild von allen drei Kandidat:innen im direkten Vergleich machen“, erklärte Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Nachrichten bei RTL News.

Der Sender wolle den Zuschauern einen „echten Mehrwert für ihre Wahlentscheidung geben und für einen spannenden, aufregenden TV-Abend sorgen“.

Bei den vergangenen Bundestagswahlen 2017, 2013 und 2009 und 2005 strahlte RTL zusammen mit den anderen großen Sender TV-Duelle aus. Jeweils als RTL-Vertreter am Start war Peter Kloeppel.