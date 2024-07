Große Sorge um Tanja Szewczenko! RTL-Star ist im Krankenhaus

Von der professionellen Eiskunstläuferin bis hin zur erfolgreichen Schauspielerin und Autorin: RTL-Star Tanja Szewczenko hat in ihrem beruflichen Leben schon einiges erlebt. Und auch privat ist einiges bei ihr los. Auf Instagram teilt sie des Öfteren mal Schnappschüsse aus ihrem Familienleben. Doch einer der jüngsten Aufnahmen macht fassungslos!

RTL-Star Tanja Szewczenko meldet sich aus dem Krankenhaus

Neben glücklichen Familienfotos und Bildern von Hund Guido fällt ein Foto ganz besonders auf. Es zeigt Tanja Szewczenko in einem Krankenhausbett. In beiden Armen stecken Infusionen, neben der 47-Jährige steht eine schwere Maschine. Was ist los bei dem RTL-Star?

In der Beschreibung des Bild klärt Tanja Szewczenko auf: „Nach fast 30 Jahren hat sich ein stillgelegter Virus wieder reaktiviert. Aber dieses Mal bin ich gewappnet.“ Die dreifache Mutter muss sich zahlreichen Untersuchungen unterziehen – und die sind augenscheinlich nicht ohne.

Tanja Szewczenko ist zuversichtlich

In dem Beitrag erwähnt die ehemalige Profisportlerin, dass sie bereits vor Jahren mit genau den gleichen Beschwerden zu kämpfen hatte. „Seit meiner schweren Erkrankung 1996, wo zwei verschleppte Virusinfektionen mich fast in die Knie gezwungen hätten, bin ich Patientin bei Dr. Kübler in München. Regelmäßig lasse ich mich dort checken und auch präventiv behandeln“, schreibt die 47-Jährige.

Weiter heißt es in dem Statement: „Dieses Mal hat die Blutanalytik ergeben, dass genau genommen einer meiner zwei alten Virus Feinde wieder aktiv ist. Das ist doof, aber nichts, was wir nicht wieder in den Griff bekommen können, dank Dr. Kübler.“

Nichtsdestotrotz hat die ehemalige Eiskunstläuferin ein tapferes Lächeln auf den Lippen. Mit der richtigen Behandlung kann die dreifache Mutter ganz normal weiterleben und die Zeit mit ihrer Familie genießen.