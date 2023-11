RTL-Star Sophia Thomalla versetzt Fans in Schockstarre – „Tut mir unfassbar leid“

Sie ist eine der toughsten Frauen in der deutschen Fernsehwelt – Sophia Thomalla lässt sich von niemandem etwas sagen. Die 34-Jährige wirkte bereits in etlichen Fernsehformaten mit, tanzte in der RTL-Show „Let’s Dance“ und moderierte RTL-Formate wie „Are you the One?“. Aufmerksamkeit erregte der Fernsehstar ebenfalls durch ihre Beziehung mit Rammstein-Sänger Till Lindemann, mit dem sie von 2011 bis 2015 liiert war.

Sophia Thomalla liebt und lebt die Provokation und überrascht immer wieder mit neuen Schlagzeilen. Doch der neuste Streich der Moderatorin versetzt ihre Fans nun in eine Art Schockstarre. Was war passiert?

Sophia Thomalla wagt riskantes Experiment

Das neuste Video, das Sophia Thomalla nun mit ihren 1,3 Millionen Instagram-Followern teilte, gibt Grund zur Besorgnis. Perfekt gestylt befindet sich Thomalla in einer Interview-Situation. Das Make-up sitzt, lediglich die Konzentration scheint der Moderatorin sichtlich schwer zu fallen. Thomalla kann sich die Antworten ihres Gegenübers nicht merken, entschuldigt sich peinlich berührt mit den Worten: „Es tut mir so unfassbar leid, ich mach das nicht mit Absicht.“ Die Aussetzer sind jedoch nicht überraschend, schließlich hat der Fernsehstar eine ganz schöne Dosis Opiate (Schmerzmittel) intus. Mit diesen schockierenden Bildern kündigt Thomalla nämlich ihr neustes Format an, das ab dem 15. November bei RTL+ gezeigt wird.

In der Reportage „Schmerz lass nach – Das Schmerzexperiment mit Sophia Thomalla“ geht die Moderatorin dem Thema der Tablettensucht auf den Grund und wagt einen riskanten Selbstversuch. Thomalla kommentiert den Teaser mit den Worten: „Was hier unfassbar albern wirkt, sind tatsächlich nur die Opiate. Fakt: Ich kann mich nicht an eine dieser Szenen wirklich erinnern. Nur schemenhaft. Ich glaube, die Schmerzpatienten vor Ort empfanden mich als mal so gar nicht lustig. Ich hatte ein deutlich anderes Empfinden, wie man unschwer erkennen kann.“ Thomalla scheint in dem Selbstexperiment an ihre Grenzen gekommen zu sein.

In einem vorherigen Video-Teaser für ihre neue RTL-Doku bezeichnet Sophia Thomalla eine Flugreise unter Einfluss von Opiaten als „schlimmsten Horrortrip meines Lebens“. Was die Moderatorin im Rahmen ihres Selbstexperiments noch durchmachen musste, kann ab morgen bei RTL+ gestreamt werden.