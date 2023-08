RTL-Star Lola Weippert: „Ich hab jetzt schon Angst, wie dieses Wochenende endet“

Sie ist der Inbegriff eines Energiebündels und kaum zu stoppen: RTL-Star Lola Weippert. Neben der Moderation von Formaten wie „Temptation Island“, einer eigenen Schmucklinie und dem Projekt des eigenen Bauernhofs, ist der Kalender der Moderatorin täglich mit beruflichen Terminen bis oben hin vollgepackt. Ausruhen kommt nicht infrage, weshalb sich der Körper des Fernsehstars erst kürzlich zu Wort meldete.

Mittlerweile scheint sich Weippert wieder erholt zu haben und ist bereits auf dem Weg ins nächste Abenteuer. Gemeinsam mit Kollegin und Comedian Ines Anioli fährt sie mit dem Auto zum „Sonne Mond Sterne“-Festival, das dieses Wochenende in Thüringen stattfindet. Ein Roadtrip der ganz besonderen Art! Doch was Weippert in DIESER Instagram-Story macht, bereitet Fans der Moderatorin jetzt schon Sorgen.

Lola Weippert: Sie liebt die Extreme

Ihr geht gefühlt nie die Energie aus, Lola Weippert bringt gute Laune an jeden Ort. Mit Podcasterin Ines Anioli scheint sie eine Verbündete gefunden zu haben. Bei den beiden ehemaligen Radio-Moderatorinnen herrscht bereits im Auto Party-Stimmung. Weippert teilt einen Einblick in das Festivalauto, in dem Anioli und sie sich mit lauter Musik auf das Festival einstimmen und schreibt: „Kleiner Einblick in die letzten vier Stunden mit Ines Anioli.“ Als die Freundinnen dann an einer Tankstelle Halt machen, gipfelt die gute Stimmung in einer aufgestellten Mutprobe. Anioli fordert Weippert dazu auf, die Klobrillen der Tankstelle nacheinander abzulecken. Eine Vorbereitung für das Festival wäre das allemal! Umsetzen tut Weippert diese Mutprobe schlussendlich nicht, amüsiert sich jedoch prächtig über die Idee ihrer Freundin.

Die von Anioli gefilmte Instagram-Story, die Weippert bei der Ankunft im gemeinsamen Hotel dann teilt, bereitet Fans jedoch Sorgen. Die Moderatorin macht einen Handstand – und das mitten im Fahrtstuhl des Hotels. Sichtlich Spaß hat die ehemalige „Let’s Dance„-Teilnehmerin, Kollegin Anioli scheint die akrobatische Einlage gelassen zu sehen und sagt: „Ich hab Angst um mich, nicht um dich!“ Kurz darauf fällt Weippert zu Boden und bekommt sich vor Lachen kaum mehr ein. Die Story kommentiert sie mit den Worten: „Ich hab jetzt schon Angst, wie dieses Wochenende endet!“ Zum Glücks scheint die Moderatorin diese Bedenken mit einem zwinkernden Auge zu äußern. Den Fahrstuhl verlässt die 27-Jährige zum Glück unverletzt.

Am Abend genießen die beiden Freundinnen dann die Musik-Acts des Festivals, zu denen unter anderem Lilly Palmer, Macklemore und Major Lazer gehören. Wir hoffen, dass die Moderatorin das Festival-Wochenende unbeschadet übersteht.