RTL-Star Lola Weippert erkrankt: „Mein persönlicher Albtraum“

Sie ist aus der Welt des Fernsehens kaum wegzudenken: RTL-Moderatorin und Energiebündel Lola Weippert. Die ehemalige Hörfunkmoderatorin führt mit Charme und Witz durch eine Vielzahl an Reality-TV-Formaten und stellt den Teilnehmern gerne mal die eine oder andere provokante Frage. Egal ob „Temptation Island“, „Prince Charming“ oder „Das Supertalent“ – Weippert verleiht jedem Format das gewisse Etwas.

Auf ihrem Instagram-Profil nimmt Weippert ihre 621.000 Follower stets mit durch ihren Alltag und teilt neben Einblicken in ihren Berufsalltag auch ihre persönlichen Sorgen mit den Fans. Egal ob das Sportprogramm der Moderatorin, die Planung ihres eigenen Bauernhofs „LolaLand“ oder private Treffen mit Freunden – jeder Schritt wird dokumentiert und freudestrahlend mit der Community geteilt. Doch der neuste Post der 27-Jährigen lässt Fans aufhorchen! Die Moderatorin meldet sich krank aus dem Bett. Doch was war passiert?

Lola Weippert: Von Sonnenschein zu Regenstimmung

Die neusten Fotos der ehemaligen „Let´s Dance“-Teilnemerin zeigen ein ungewohntes Bild, Weippert liegt im Bett ihrer Berliner Wohnung und wirkt erschöpft. Sie eröffnet ihren Post mit den Worten: „Lola, 27, möchte aus dem Bazillenbett abgeholt werden.“ Da hat sich der Fernsehstar wohl eine ordentliche Erkältung eingefangen! Bei dem hohen Arbeitspensum der Moderatorin ist das auch kein Wunder. Direkt nach der Rückkehr vom Parookaville-Festival, das Weippert moderierte, bemerkte sie die körperliche Erschöpfung.



Instagram-Post: Das eigene Bett als Gefängnis

Den ganzen Tag im Bett zu verbringen, Netflix einzuschalten und sich zu erholen klingt für die meisten Menschen gar nicht schlecht. Für Weippert ist diese neue Realität jedoch der größte Albtraum! Ihr Terminkalender ist stets gefüllt. Es reiht sich Termin an Termin und genau so muss es für die Moderatorin auch sein. Einige Tage im Bett zu verbringen, ist für sie kaum erträglich. Unter ihrem aktuellen Instagram-Post schreibt sie: „Krank sein ist nix für mich, ein Tag im Bett ist mein persönlicher Alptraum. Ich will 100% geben und liebe meinen vollgepackten Terminkalender. Das entspannt mich zehnmal mehr als hier rumzuliegen wie ne Sardine in der Büchse.“ Dazu postet die Moderatorin Schnappschüsse aus ihrem persönlichen Gefängnis: dem Bett.

Aus purer Verzweiflung bittet Weippert ihre Fans darum ihr Fragen in den Kommentaren zu stellen. Neben zahlreichen Genesungswünschen ging so eine große Anzahl an Fragen ein, dass die Langeweile der Moderatorin nicht zur Beantwortung aller Fragen ausreichte. Auf die Frage einer Userin nach anstehenden TV-Projekten antwortete Weippert: „Oh ja, es ist wie immer einiges in Planung. Sei gespannt!“ Mit dieser wenig konkreten Antwort müssen sich ihre Fans wohl zunächst zufriedengeben und auf die nächste große Ankündigung hoffen.