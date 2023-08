RTL zeigt „Einsatz für Henning Baum“ – Schauspieler kommt bei banaler Aufgabe an seine Grenzen

Diese Folge ist nichts für schwache Nerven: Schauspieler Henning Baum ist zwar hart im Nehmen, doch bei der neuen Folge „Einsatz für Henning Baum – Was es jetzt heißt Bundeswehrsoldat zu sein“ kommt auch er an seine Grenzen. Mehrere Wochen lang mischt sich der 50-jährige Essener unter Soldaten der Bundeswehr.

Am Donnerstagabend (3. August) zeigt RTL die Wiederholung der Reportage, welche kurz nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs entstanden ist. In „Einsatz für Henning Baum – Was es jetzt heißt Bundeswehrsoldat zu sein“ absolviert der Schauspieler eine Grundausbildung und die flugmedizinische Untersuchung der Luftwaffe, welcher als härtester Einstellungstest der Bundeswehr gilt.

RTL: „Einsatz für Henning Baum“ teilt sich Zimmer

Der Essener möchte wissen, was es heißt, Soldat zu sein. Trotz Kameras und Promistatus möchte er keine Extrabehandlung, wie er am Anfang betont. Gesagt, getan. Prompt wird er in sein Zimmer geführt, welches er sich mit zwei anderen Männern teilen muss. Luxus ist dabei Fehlanzeige. Auf engstem Raum schläft er mit seinen Kameraden in Stockbetten.

Für den Schauspieler erstmal kein Problem. Offen und freundlich begrüßt er seine Mitbewohner beim ersten Aufeinandertreffen und wirkt bestens gelaunt. Doch das soll schneller verfliegen als er denkt, denn die erste Aufgabe wartet bereits auf ihn. Und schon dort kommt Henning Baum an seine Grenzen.

Henning Baum tut sich schwer

Die Szene bleibt im Schlafraum. Denn dort lernt der Azubi Gruppenführer Andreas kennen. Der fackelt auch nicht lange und möchte, dass Henning Baum das Bett nach Vorschrift macht. Drei Mal gefalten und am Anfang abgerundet, so die Ansage. Das gestaltet sich schwieriger als gedacht.

So richtig überzeugt ist der Gruppenleiter nicht von dem Ergebnis. „Warum ist etwas Banales wie Bettenbauen so wichtig?“, fragt Baum genervt. Andreas erklärt ihm, dass man nicht in den Krieg ziehen könne, wenn man es nicht einmal schafft, die Ordnung in den eigenen vier Wänden zu halten. Keine weiteren Widerworte folgen.

RTL zeigt „Einsatz für Henning Baum – Was es jetzt heißt Bundeswehrsoldat zu sein“ am 3. August um 20.15 Uhr. Anschließend ist die Folge in der Mediathek abrufbar.