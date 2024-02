RTL-Star Inka Bause mit eindringlichen Worten: „Morgen kann es vorbei sein“

RTL-Star Inka Bause gilt als Sonnenschein der Kuppelshow „Bauer sucht Frau“. Doch jetzt richtet sich der TV-Star mit emotionalen Worten an seine Follower.

Denn die Moderatorin trauert um einen geliebten Kollegen.

Inka Bause trauert um eines ihrer Idole

Die Moderatorin, die man vor allem aus der Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ kennt, sieht man selten betrübt. Im Fernsehen hat die 55-Jährige immer ein Lächeln auf den Lippen und ein Strahlen im Gesicht. Dies ändert sich jetzt jedoch.

Inka Bause trauert um eines ihrer Idole: Es geht um Musiker-Legende Fritz Puppel. Denn der Gitarrist verstarb am 10. Februar unerwartet im Alter von 79 Jahren.

TV-Moderatorin: „Ich kann es nicht glauben“

Vor über 50 Jahren gründete Fritz Puppel mit der DDR-Band „City“ eine der wichtigsten musikalischen Grundlagen für das Lebensgefühl in Ostdeutschland. Jetzt ist der Komponist überraschend verstorben.

Mit seiner Musik zog er die Massen in den Bann. So auch Inka Bause – denn die 55-Jährige wuchs ebenfalls in der DDR auf und hat daher vermutlich eine ganz besondere Verbindung zu dem Komponisten. Auf Instagram meldet sie sich nun mit emotionalen Sätzen zu Wort: „Ich kann es nicht glauben.“

Trauer bei RTL-Star: „Unsere Idole gehen“

Noch vor kurzem traf sie Fritz Puppel persönlich an. „Gerade eben haben wir bei einer Aftershowparty noch geplaudert und Witze gemacht“, so Inka.

„Unsere Idole gehen“, trauert die Moderatorin weiter.

Schwere Stunden für Inka Bause

Dass Inka Bause dabei keinen Raum für negative Kommentare lässt, zeigt sich in folgenden Worten des TV-Stars: „Wer da meint: ‚Fast 80 Jahre, ist doch toll.‘ Dem sage ich: ‚Schnauze, wenn ein toller Mensch mit 100 stirbt, wird er genauso fehlen wie ein 60-Jähriger.“

+++„Bauer sucht Frau“-Star Iris Abel: Fans geschockt – „Tut mir sehr leid für euch“+++

Ob mit der Anspielung des Alterns nochmal tief sitzende Erinnerungen hochkommen? Denn der RTL-Star musste in der Vergangenheit schon mehrere schwere Verluste hinnehmen. So verlor sie bereits 2016 ihren Ex-Mann Hendrik Bruch auf tragische Weise.

Eindringliche Worte: „Morgen kann es vorbei sein“

Mit eindringlichen Worten richtet sich Inka Bause genau deshalb an ihre Community: „Morgen kann es vorbei sein.“ Umso mehr rät sie ihren Fans: „Ihr Lieben, versucht euch von niemandem die Suppe versalzen zu lassen. Passt auf euch auf und holt aus jedem Tag das Maximum.“

Ebenfalls wendet sie sich an die Verwandtschaft des Musikers: „Meine Anteilnahme gilt der Familie und seinen engsten Wegbegleitern.“

Angesichts des Todesfalls braucht Inka Bause jetzt viel Kraft – und die zieht sie durch ihr Instagram-Statement sicherlich aus der Zuwendung ihrer Fans.