Inka Bause sendet „endlich ein Lebenszeichen von mir“ – und reagiert auf Bauern-Proteste

Die Wut der Bauern gegen die Ampelregierung hat diese Woche hierzulande weitreichende Auswirkungen. Wegen der Kürzung bei Agrarsubventionen gehen Landwirte überall im Land auf die Straße, legen Autobahnen und Innenstädte lahm. Die bundesweiten Proteste sollen noch bis Freitag (12. Januar) andauern. Derweil wächst die Empörung in der Bevölkerung.

Auch bei RTL-Star Inka Bause. Sie ist das Gesicht der Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ und sendete gerade erst das erste Lebenszeichen von sich in diesem neuen Jahr. Jetzt äußert sich die Moderatorin außerdem erstmals zu den Bauern-Protesten.

Inka Bause sendet „Lebenszeichen von mir“

Zwei Wochen lang war es ruhig um Inka Bause, bis sie vor wenigen Tagen wieder bei Instagram auftauchte. An der See mit ihren beiden Hunden und happy. „Ihr lieben – nun endlich ein Lebenszeichen von mir. Ich hoffe von Herzen, dass ihr Euch die letzten Tage des Jahres so richtig schön gemacht habt. Egal wie – Hauptsache ihr habt es genossen“, schrieb sie im Netz und verriet, wegen der Silvesterknallerei mit ihren Vierbeinern aus Berlin geflüchtet zu sein.

Nur einen Tag später meldet sich die 55-Jährige erneut auf Social Media zu Wort. Diesmal nicht so gut gelaunt wie zuvor. Der Grund: der ganze Bauern-Wirbel.

Inka Bause: Klare Meinung zu Bauern-Protesten

„Ihr Lieben, vielleicht fragen sich einige, warum ich mich hier zu den Bauern-Protesten noch nicht geäußert habe. Zum einen, weil das keine politische Plattform ist, sondern eher der Unterhaltung dient und zum anderen, weil es viel klügere Menschen gibt, die die Ereignisse ins richtige Licht zu rücken wissen. Fundiert und Belegt“, erklärt Inka zunächst, gibt dann aber doch ihre Meinung zu dem ganzen Thema preis.

Sie sei der Meinung, dass in einer Demokratie jeder das Recht auf freie Meinungsäußerung habe und auch, diese laut kundzutun. Sie selbst habe ihre Tochter dazu erzogen, „nicht nur zu meckern, sondern zu handeln.“ Doch, und das ist ihr offenbar besonders wichtig zu betonen, gehen die Proteste ihr nun auch zu weit.

Denn weiter schreibt der „Bauer sucht Frau“-Star: „Das Recht einen anderen Menschen zu bedrängen und zu bedrohen, hat niemand. Andere Menschen daran zu hindern, ihrer Arbeit nachzugehen, und Verkehrswege so zu blockieren, dass keine Rettungsgassen mehr möglich sind, das halte ich für mindestens fahrlässig.“

Sie plädiert deshalb darauf, doch bitte „vernünftig“ zu bleiben und sich „gegenseitig stärken, den Schwächeren unterstützen.“

Gegen Ende ihres Posts bedankt sich Inka Bause aber noch bei den Bauern dafür, dass diese für unsere Ernährung sorgen und viel mehr wertgeschätzt werden sollten.

Viele ihrer Fans springen auf ihren Zug auf, so schreibt jemand: „Liebe Inka, du weise Frau, das hast Du wie immer sehr klug formuliert und ich bin da vorbehaltlos ganz Deiner Meinung.“ Ein anderer kommentiert: „Liebe Inka, danke für diese klaren Worte, unterschreibe ich 1:1.“