RTL-Star Bella Lesnik lässt die Hüllen fallen: „Traumfrau“

Sie begeistert Fernsehzuschauer als Moderatorin der RTL-Formate „Exclusiv – Das Starmagazin“ und „Exklusiv – Weekend“ und auch bei Fans des „Dschungelcamps“ ist die Moderatorin ein bekanntes Gesicht. Bella Lesnik glänzt vor der Kamera und findet immer die richtigen Worte.

Auch auf ihrem Instagram-Profil versorgt Lesnik ihre 52.000 Follower mit Einblicken in ihren Berufsalltag und dem ein oder anderen privaten Schnappschuss. Doch der neuste Beitrag der 41-Jährigen sorgt für Schnappatmung bei ihren Fans.

Bella Lesnik lässt keinen Raum für Fantasie

Während es in Berlin langsam kälter wird, verlängert Bella Lesnik ihren Sommer und verbringt entspannte Tage an der Côte d’Azur. Gemeinsam mit ihrem Hund Irma erkundet die Moderatorin die Strände der Ferienregion in Südfrankreich und sendet sonnige Grüße an ihre Fans. Der neuste Instagram-Beitrag des Fernsehstars sorgt nun jedoch für Aufsehen.

In einem bunten Bikini posiert Lesnik in einer traumhaften Bucht, streckt ihren sonnengebräunten Körper in Richtung Sonne. Elegant posiert die Moderatorin für das Foto, mit so wenig Stoff bekleidet sieht man Lesnik für gewöhnlich nicht. Der Fernsehstar kommentiert ihre Fotos mit den Worten: „Côte D’Azur Frisur #dankenochmal„. Mit diesem Schnappschuss vom Strand teilt die Moderatorin Eindrücke ihres Urlaubs, Sonnenuntergänge und Spaziergänge mit Irma.

Das ungewöhnlich freizügige Foto kommt bei den Fans von Bella Lesnik gut an. Ein Follower kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Das schaut nach purem Glück aus. Enjoy!“ Ein weiterer Fan der Moderatorin bezeichnet Lesnik sogar als „Traumfrau“. Die sonnigen Grüße des Fernsehstars scheinen angekommen zu sein.

Spätestens für die Moderation der nächsten Sendung muss Lesnik sich wohl wieder auf den Weg nach Deutschland machen. Bis dahin wird die Moderatorin ihren Urlaub sicherlich voll und ganz genießen.