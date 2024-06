RTL-Star muss hohe Summe blechen – „Unwissenheit schützt nicht“

Antonia Hemmer hat sich in der Welt der Reality-TV-Stars mittlerweile einen festen Platz gesichert. Nach ihrer Teilnahme bei „Bauer sucht Frau“ fand sie zunächst ihr Liebesglück in Landwirt Patrick Romer, zog kurze Zeit später mit ihm ins „Sommerhaus der Stars“ ein.

Die Beziehung der beiden zerbrach nach kurzer Zeit. Im RTL-Format „Make Love, Fake Love“ suchte die Blondine erneut nach ihrem Traumpartner. Neben ihrer TV-Präsenz hat sich Hemmer auch auf Social Media eine große Reichweite aufgebaut. Doch ein Versäumnis der Influencerin kommt sie jetzt teuer zustehen.

RTL-Star: Fehler wird ihr zum Verhängnis

Die Welt der sozialen Medien wirkt oft verlockend, wenn Influencer in glänzenden Werbekampagnen das neueste Produkt vorstellen. Doch auch im World Wide Web gibt es klare Richtlinien, an die sich die Content-Creator halten müssen.

Eine der wohl wichtigsten Regeln hat RTL-Star Antonia Hemmer allerdings übersehen – und bekommt dafür nun wortwörtlich die Quittung. Denn aufgrund einer fehlenden Werbekennzeichnung muss Hemmer eine ganz schön hohe Summe blechen.

RTL-Star muss 5-stellige Summe zahlen

„Ich muss eine fünfstellige Summe blechen, da ich kein Plan von Werbekennzeichnung hatte“, gesteht Antonia Hemmer ihren Fans. Das Verfahren wurde bereits vor 1 1/2 Jahren eröffnet, wie der RTL-Star in seiner Instagram-Story weiter ausführt. Den Fehler von damals nimmt die Influencerin heute umso ernster und appelliert dabei auch an ihre Kollegen im Netz.

+++RTL stellt neues Format mit Sophia Thomalla vor – Es wird feucht!+++

„Unwissenheit schützt nämlich bekanntlich nicht vor Strafe. Deswegen (meine lieben Insta-Kollegen) nehmt das nicht auf die leichte Schulter und informiert euch richtig, bevor euch das gleiche blüht wie mir.“

Um sich vor weiterer solcher Fälle zu schützen, nimmt Antonia Hemmer gleich einmal an einem Vortrag an der Landesanstalt für Medien teil. Dieses Missgeschick wird für den RTL-Star sicherlich ein Denkzettel für zukünftige Werbe-Kooperationen sein.

Immerhin: Um wieder bei bester Laune zu sein, hat sich die TV-Persönlichkeit in einem neuen Kleid so richtig in Schale geschmissen.