„Let’s Dance“: Kurz vor Finale – RTL verkündet traurige Botschaft

Am Freitagabend läuten die Finalglocken der RTL-Erfolgsshow „Let’s Dance“ !

Das Ende der 17. Staffel naht und wie jedes Jahr dürfen auch schon ausgeschiedene Stars noch einmal ihre Tanzschuhe schnüren. Doch dieses Mal müssen die Zuschauer gleich auf zwei der Promis verzichten…

„Let’s Dance“: SIE dürfen nicht aufs Tanzparkett

Wie RTL nun traurigerweise bekannt gab, werden Mark Keller (59) und Tillman Schulz (34) in der finalen Liveshow nicht dabei sein. Mark Keller und seine Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (35) können wegen seiner Verletzung nicht im Finale antreten. Auch Tillman Schulz muss auf seinen Auftritt mit Patricija Ionel (29) verzichten. Mark hatte die Show erst vor Kurzem freiwillig verlassen, nachdem er sich an der Achillessehne verletzt hatte, wie er in einem Video auf Instagram verriet.

+++ „Let’s Dance“-Stars haben irre Pläne – ohne ihre Partner! +++

Tillman wurde als zweiter Kandidat früh aus der Sendung gewählt, seine Verletzung ist nicht bekannt. Nach drei aufregenden Monaten geht die diesjährige Tanzreise für die verbliebenen Stars auf den Höhepunkt zu. Choreograf Detlef D! Soost (53), Moderatorin Jana Wosnitza (30) und Musiker Gabriel Kelly (22) sind die Finalisten. Jeder der drei muss einen Jurytanz, einen Lieblingstanz und einen Freestyle zeigen.

Welcher Kandidat am Ende die Herzen der Jury und Zuschauer höherschlagen lassen wird und den Pokal mit nach Hause nehmen darf, entscheidet sich am 24. Mai um 20.15 Uhr auf RTL. Eines ist dabei sicher: Das Finale verspricht spannend zu werden!