RTL-Star Antonia Hemmer: Blitzentscheidung sorgt für emotionales Chaos – „Muss euch was sagen“

Nachdem Antonia Hemmers Beziehung, die in der RTL-Show „Bauer sucht Frau“ begann, nicht von Dauer war, ist sie nun im Format „Make Love, Fake Love“ auf der Suche nach ihrem Traummann. Doch nicht nur in der Liebe, sondern auch privat hat sie eine wichtige Entscheidung getroffen – die teilt sie jetzt mit ihren Fans auf Social Media.

RTL-Star: Mit diesem Schritt hätte niemand gerechnet

Antonia Hemmer hat jetzt auf Instagram eine bedeutende Ankündigung gemacht: Sie verlagert ihren Lebensmittelpunkt in die Medienstadt Köln und bezieht dort ihre erste eigene Wohnung.

Obwohl sie den Umzug bereits einige Wochen zuvor in den sozialen Medien angekündigt hatte, kam der finale Schritt nicht nur für ihre Fans überraschend, sondern auch für Antonia selbst. Auf Instagram gab sie zu, dass der Umzug sehr überstürzt war. Der Grund dafür war ein unerwarteter Glücksfall für den RTL-Star: Bereits bei der ersten Wohnungsbesichtigung erhielt sie die Zusage für ihre erste eigene Wohnung.

Achterbahn der Gefühle bei RTL-Star: „Kann es selbst kaum glauben“

Antonia hatte bereits in früheren Instagram-Storys erklärt, warum sie Hannover verlassen möchte: Köln macht beruflich und privat am meisten Sinn und dort hat sie auch die meisten Freunde.

Doch der hastige Umzug in die neue Stadt belastet Antonia sichtlich. „Mir kommen gerade auch echt die Tränen“, teilte sie in ihrer Instagram-Story mit, ohne selbst zu verstehen, warum der Umzug sie so emotional berührt. „Kann es selbst immer noch kaum glauben“, verriet sie ihren Fans weiter auf Social Media.

In den Kommentaren unter ihrem Beitrag spekulierten Antonias Fans bereits darüber, ob sie alleine oder mit einem ihrer Verehrer aus den letzten Dating-Shows zusammengezogen ist. Doch Antonia gibt bekannt, dass dies ihre erste eigene Wohnung ist und sie diese dementsprechend auch als Single beziehen wird.

In ihrer Instagram-Story verspricht RTL-Star Antonia Hemmer bereits, ihre Fans bei jedem Schritt von Renovierung bis Einrichtung mitzunehmen. Es dürfte spannend bleiben, wie sie ihr neues Zuhause gestalten wird.