Sophia Thomalla und Alexander Zverev – bei ihnen zählt jede Sekunde

Sie sind das Glamour-Paar des Sports und der Unterhaltung: Sophia Thomalla (34) und Alexander Zverev (27). Seit drei Jahren sind die Moderatorin und der Tennisprofi nun ein Herz und eine Seele.

Doch wie schaffen es zwei so beschäftigte Menschen, ihre Liebe lebendig zu halten? Im RTL-Interview gibt Sophia Thomalla spannende Einblicke in das Liebesleben des dynamischen Duos.

Sophia Thomalla ist seine größte Stütze

Mit einem strahlenden Lächeln und gewohnt schlagfertig erklärt Sophia, wie sie es schafft, ihren vollen Terminkalender mit dem ihres Sportlerfreundes in Einklang zu bringen. „Anders würde es gar nicht gehen, die Turniere kann er nicht nach mir richten, die sind nun mal fix“, gesteht sie offen. Wo immer möglich, richtet sie sich nach Alexanders straffem Turnierplan. Eine Liebe, die sich nicht nur anpasst, sondern auch mitreist.

Die seltenen gemeinsamen Momente sind für das Paar besonders kostbar. Wenn sie dann zusammen sind, gibt Sophia alles, um diese Zeit besonders zu machen. Ob am Spielfeldrand oder zu Hause – die 34-Jährige unterstützt ihren Alex, wo sie nur kann. Besonders am Herzen liegt ihr, für ihn zu kochen, streng nach den Vorgaben seines Ernährungsplans. Auf die Frage nach gemeinsamem Nachwuchs halten sich Sophia und Alexander bedeckt.

„Mal sehen“, antwortete das Paar kürzlich in einem Interview. „Wir werden sehen, was die Zeit bringt“, ergänzt Sophia rasch. Fest steht, dass beide ihre Beziehung genießen und sich gegenseitig in ihren Karrieren unterstützen