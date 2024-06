Sophia Thomalla befeuert Spekulationen – hat sie heimlich geheiratet?

Sophia Thomalla erlebt derzeit eine berufliche Hochphase. Seit mehreren Jahren ist sie fester Bestandteil der Datingshow „Are You The One.“ Bald spielt sie zudem nicht nur Armor, sondern führt durch ein neues, feucht-fröhliches Quizgame bei RTL.

Auch ihre Beziehung zu Tennisprofi Alexander Zverev läuft bestens. Haben die beiden etwa heimlich den Bund der Ehe geschlossen?

Sophia Thomalla kann Partner wieder in die Arme schließen

Seit fast drei Jahren schwebt Sophia Thomalla mit ihrem Alexander auf Wolke sieben. Doch das Paar musste sich kürzlich eine ganze Weile lang voneinander trennen. Die Moderatorin war für die Dreharbeiten von „Are You The One“ an den thailändischen Traumstrand auf Ko Samui gereist. Zverev selbst war indessen mit seiner eigenen Karriere beschäftigt – und musste im French-Open-Finale eine bittere Niederlage einstecken.

Nach dem Match konnte der gebürtige Hamburger das Wiedersehen mit seiner Liebsten kaum erwarten und reiste in die deutsche Hauptstadt, um Sophia wieder in die Arme schließen zu können. Das Herz seiner Partnerin scheint er dabei fest in den Händen zu haben – eine Liebe für die Ewigkeit?

Sophia Thomalla: Wortwahl heizt Gerüchteküche an

Aufmerksamen Fans dürfte in der Instagram-Story von Sophia Thomalla ein ganz besonderes Detail aufgefallen sein. Dort zu sehen waren Alexander Zverev im Gespräch mit seinem Bruder Mischa, der ebenfalls als Tennisspieler Erfolge feiert. „Bruder, Manager, Vater, Schwager, Tennisspieler, Kommentator, Tennis-Experte und neuerdings auch Comedian“, heißt es zu einem Foto.

Doch Moment mal – Schwager? Heißt das etwa, dass sich Thomalla und ihr Liebster bereits heimlich das Ja-Wort gaben? Vom Heiraten schwärmte die Moderatorin schließlich schon vor einiger Zeit.

Nach drei Jahren Beziehung wäre das Ehegelöbnis wahrlich das Sahnehäubchen auf der Torte. Ob Sophia Thomalla und ihr Partner Alexander Zverev tatsächlich abseits der Öffentlichkeit geheiratet haben, bleibt wohl vorerst ein ungeklärtes Geheimnis.