RTL-Moderatorin Sonja Zietlow offenbart: SO tickt sie privat

Moderatorin Sonja Zietlow (57) ist ein echtes Urgestein. Seit mehr als 20 Jahren ist sie als RTL-Gesicht in den heimischen Wohnzimmern präsent.

Besonders bekannt ist sie natürlich durch das „Dschungelcamp“, aber auch aktuelle Formate wie „Die Verräter“ oder die Quizshow „Schlauer als alle“ sind dem Publikum gut im Gedächtnis geblieben.

Doch wie sieht eigentlich das Privatleben der 57-Jährigen aus? Im Interview mit der „Abendzeitung München“ gab sie nun überraschende Einblicke.

RTL-Moderatorin Sonja Zietlow gewährt private Einblicke

Treue RTL-Zuschauer wissen sofort: Sonja Zietlow steht für Schlagfertigkeit, Humor und Intelligenz. Doch wie sieht es eigentlich privat bei ihr aus? Geht sie es da eher ruhiger an?

Sie fühlt sich besonders ihrer Wahlheimat, dem Süden Münchens, verbunden. Die Gründe? „Ich mag die frische Luft und die kühlen Nächte in Bayern, die vielen grünen Wiesen, die Seen und die Berge“, erklärt die RTL-Moderatorin.

„Ich habe früher alles mitgenommen, was ging“

Obwohl sie sich aktuell sehr naturverbunden fühlt und die Ruhe schätzt, ließ sie es in jüngeren Jahren auch mal etwas turbulenter angehen. Ganz offen erzählt die 57-Jährige: „Ich habe früher alles mitgenommen, was ging. Jede Party, jeden roten Teppich. Ich war zum Beispiel Stammgast im P1 (Anm. d. Red. Kult-Club in München).“

Heute genießt sie es, eine ruhige und entspannte Zeit im Kreise ihrer Liebsten und ihrer tierischen Familienmitglieder zu verbringen. An ihrer Seite ist dabei ihr Ehemann Jens Oliver Haas, dem sie 2002 das Ja-Wort gab.

So stellt sie sich ihren Ruhestand vor

Doch welche Leidenschaften füllen ihre Freizeit aus? Sonja Zietlow fällt sofort eine Freizeitbeschäftigung, ein echtes Paar-Highlight der beiden, ein – das Serienschauen in den eigenen vier Wänden. Und auch für ihren gemeinsamen Ruhestand haben die RTL-Moderatorin und ihr Ehemann schon klare Pläne.

Sonja Zietlow beschreibt, wie sehr sie beide die Sonne und den blauen Himmel schätzen. Sobald der Himmel blau erstrahlt, zögert die 57-Jährige keine Sekunde und freut sich darauf, entweder mit ihrem Pferd auszureiten oder den Golfschläger zu schwingen. Zudem stehen Wanderungen mit den Hunden oder das entspannte In-den-Tag-Leben an erster Stelle ihrer To-Do-Liste.