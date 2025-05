RTL-Star Serkan Yavuz will morgens in sein Auto einsteigen – dann trifft ihn der Schlag

Es ist das Worst-Case-Szenario eines jeden Autofahrers: Da möchte man in seinen Wagen steigen und plötzlich ist die Karre nicht mehr aufzufinden! Dieses Erlebnis musste jetzt auch RTL-Star Serkan Yavuz machen.

Blöd gelaufen für den „Bachelor in Paradise“-Star: Sein Auto wurde abgeschleppt. Zudem muss Serkan eine fette Geldstrafe von 440 Euro zahlen, wie „Promiflash“ berichtet. Der RTL-Star wollte morgens in sein Auto steigen. Statt seines Wagens fand Serkan nur den Hinweis eines Abschleppdienstes vor.

RTL-Star Serkan Yavuz nimmt die Schuld auf sich

„Verdammte Scheiße, heute startet der Tag schon wieder richtig beschissen. Ich bin abgeschleppt worden“, ärgerte er sich in seiner Instagram-Story. Serkan sieht seinen Fehler ein – doch den Ärger kann er nicht verbergen. „Ich bin selber schuld. Ich denke ja immer, mich jagt jemand und ich muss alles schnell, schnell machen.“

Am Vortag tauschte er das Auto mit seiner Ex-Partnerin Samira Yavuz. Er sollte den Wagen in die Werkstatt bringen. Beim Parken hatte Serkan übersehen, dass er das Fahrzeug in einer Halteverbotszone abgestellt hatte – wie ärgerlich! Aber auch für Prominente gelten eben die Straßenverkehrsregeln.

