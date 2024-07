RTL-Paar Serkan und Samira deutlich: „Schlimmsten Tage unseres Lebens“

Die letzten Tage waren die Hölle für die RTL-Stars Serkan Yavuz und seine Frau Samira.

Das beliebte TV-Paar, bekannt aus das „Sommerhaus der Stars“, beschreiben sie als „die schlimmsten und härtesten unseres Lebens“. Der Grund ist tieftraurig: Ihr kleines Mädchen, die erst zwei Monate alte Valea, musste erneut ins Krankenhaus und wurde notoperiert.

Serkan teilte zwei herzzerreißende Fotos aus der Klinik auf Instagram. „Wir haben echt die schlimmsten 10 Tage hinter uns. Insbesondere die letzten 4 Tage waren die schlimmsten und härtesten unseres Lebens“, schreibt der TV-Star, „Zum Glück haben wir das Schlimmste überstanden. Valea geht es soweit gut. Sie musste operiert werden, hat das ganz tapfer überstanden und unfassbar gut gemacht.“

„Hoffentlich wird jetzt alles gut, aber wir müssen natürlich schauen, dass sie jetzt dran bleibt und zunimmt. Aber es geht bergauf“, so Serkan weiter. Bereits am 19. Juli kam der erste Schock: Valea musste mit dem Notarzt ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Infekt mit hohem Fieber hatte ihre Atmung beeinträchtigt. Nach einigen Tagen durften die Eltern ihr Baby wieder mit nach Hause nehmen, nur um kurz darauf erneut in die Klinik zu müssen. Doch jetzt scheint das Schlimmste überstanden.

„Wir sind Gott so dankbar, dass er unserer kleinen Kämpferin so viel Kraft gegeben hat, dass sie trotz allem immer wieder ein Lächeln auf den Lippen hatte. Wir wünschen allen da draußen nur das Beste der Welt und ganz besonders Gesundheit. Danke an alle, die an uns gedacht haben. Uns geht es soweit wieder gut“, so der RTL-Star abschließend.

Ein Happy End für die kleine Familie, die jetzt endlich wieder aufatmen kann.