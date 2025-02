„Sommerhaus der Normalos“: Die ersten 6 Minuten sind schlimmer als das Original

Da ist es also: das „Sommerhaus der Normalos“. Nachdem in den vergangenen Jahren Stars wie Michael Wendler, Kader Loth, Willi Herren oder Ex-„Bachelor“ Andrej Mangold samt Anhang das Sommeridyll zum Beben brachten, sollen nun „normale“ Menschen für ordentlich Stimmung sorgen. Ob das klappt, da wurde im Vorhinein viel diskutiert. Doch schon nach den ersten sechs Minuten der ersten Folge ist klar: Das könnte noch deutlich schlimmer werden als das Original.

Schuld an dieser Annahme ist das Vorstellungsvideo des ersten Pärchens: Marcel Wittek und Lisa Sophie Wolff. Die beiden führten zwei Jahre lang eine Fernbeziehung, bevor Marcel im Oktober 2023 bei Lisa einzog. So richtig harmonisch wirken die beiden „Sommerhaus der Normalos“-Kandidaten jedoch nicht. Ganz im Gegenteil.

Das „Sommerhaus der Normalos“ startet bei RTL Plus

„Jetzt mal im Ernst, das wird ausgestrahlt, hör mal auf, jetzt irgendeine Scheiße über mich zu erzählen“, schimpft Luftsicherheitsassistent Marcel. Was Lisa Sophie erzählt hat? Naja, sie plauderte aus, dass es Marcel mit der Treue einst wohl nicht so ganz genau genommen hat.

„Unsere Kennenlernphase war ganz, ganz schlimm“, erzählt Lisa. So sei ihr Marcel anfangs zweigleisig gefahren. Mehrfach, wie Lisa betonte. Das wollte der jedoch nicht auf sich sitzen lassen. „Du bringst mich so ins schlechte Licht, obwohl das nicht mal stimmt. Und es fuckt mich gerade ab“, schimpft Marcel. Er lüge nicht. Doch die Diskussion war damit noch nicht beendet.

„Was willst denn du mit so richtig privaten Details rauskommen?“, so Marcel. Lisa jedoch habe die Angst zu Beginn der Beziehung „komplett toxisch“ gemacht. Das sei nicht seine Schuld, fand Marcel, Lisas Persönlichkeit sei toxisch. Ach, welch harmonische Beziehung. Das kann im „Sommerhaus der Normalos“ ja heiter werden. Die erste Folge ist übrigens bei RTL Plus abrufbar.