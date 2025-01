RTL-Star gibt offen zu: „Es ist nicht immer einfach“

Im Jahre 2013 erreichte Ingo (33) durch die Teilnahme an der RTL-Kuppelshow „Schwiegertochter gesucht“ das erste Mal TV-Bekanntheit. Schnell eroberte er die Herzen zahlreicher Zuschauer, aber leider nicht das Herz einer Dame.

So musste sich der Düsseldorfer ganze fünf Jahre gedulden, bis er endlich das perfekte Match in seiner heutigen Ehefrau Annika (33) fand. Eh und je sind die beiden unzertrennlich – auch in besonders schweren Zeiten. So wie zuletzt: Ingo musste seiner Frau beistehen, als sie sich einem kompliziertem medizinischen Eingriff unterziehen musste.

RTL-Star Ingo und seine Frau haben Grund zur Freude

Schon viele Jahre schleppte Annika ihr durch Krankheit und Jojo-Effekt bedingtes Übergewicht mit sich herum und war dem ständigen Kampf gegen die Kilos leid.

+++ RTL, ProSieben und ZDF: Diese TV-Stars erwarten 2025 ein Baby +++

Nach langem Grübeln fasste sie den Entschluss und ließ eine Magenbypass-Operation an sich durchführen. Dabei kann sich das endgültige Resultat definitiv sehen lassen!

Annika hat den Kilos den Kampf angesagt

Auf Instagram veröffentlichte die 33-Jährige ein Nachher-Foto und beschrieb ihre Reise mit folgenden Worten: „Nach 6 Jahren Kampf gegen die Kilos und 0,0% Erfolg durch Krankheit und Jo-Jo, kann ich heute sagen: Ich habe mich für den richtigen Weg entschieden. Diese Narben trage ich mit Stolz […]“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zudem fügte sie hinzu, dass es „nicht immer einfach“ sein würde und es vieles zu beachten gelte. Ihre beachtliche Transformation: Der Verlust von drei Kleidergrößen seit dem 30.09.2024!

Hier haben wir weitere interessante Nachrichten zusammengestellt:

Abschließend dürften Ingo und seine Annika sehr stolz auf das Ergebnis sein. So können sie die vielen Vorzüge ihrer Gewichtsabnahme im Alltag genießen. Außerdem setzt Annika dadurch ein Zeichen: Sie macht anderen Frauen Mut, die sich einer Magenverkleinerung unterziehen möchten. Und lindert vielleicht auch ein Stück weit ihre Ängste!