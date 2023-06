RTL-Star platzt vor laufender Kamera der Kragen – Produktion muss einschreiten

Ob sich Marijke Amado ihren Einsatz bei der RTL2-Show „Prominent und nützlich“ so vorgestellt hat? Vermutlich nicht ganz.

Denn der einstigen „Mini-Playback-Show“-Moderatorin (RTL) platzt vor laufender Kamera der Kragen. Die Produktion von RTL2 muss einschreiten. Was da los war? Das liest du hier.

RTL-Star schlüpft in neue Rolle

Die Idee der Show ist simpel: Prominente Persönlichkeiten legen ihr Luxusleben für einen Tag ab und geben sich dem harten Berufsalltag hin. Beispielsweise dem von der Berliner Stadtreinigung. Das ist zumindest die Aufgabe von Moderatorin Marijke Amado. Die 69-Jährige schlüpft für eine komplette Schicht in die orangefarbene Arbeitskluft und fährt eine komplette Tour mit den Kollegen ab.

Straßenreinigung und Müllentleerung stehen auf dem Plan. Die Moderatorin ist zu Beginn ihrer Schicht hochmotiviert. Schließlich brennen ihr eine Menge Fragen unter den Nägeln. Wann geht’s los? Wie lang geht so eine Schicht? Was erlebt man alles?

Marijke Amado: „Respekt wächst jede Sekunde“

Mit einem motivierten „knackige Kerlchen“ begrüßt Marijke Amado dann die Männer, die ihren Arbeitsalltag für einen Tag mit der Moderatorin teilen. Die Welt ist da noch in Ordnung. Auch, wenn einige ihrer temporären Kollegen die Moderatorin gar nicht kennen. Das quittiert sie am Anfang noch mit einem „Was sind Sie denn für ’ne Flasche?“, doch mit der Arbeit scheint das schnell vergessen. Es gibt gemeinsame Pausen und natürlich gemeinsame Einsätze.

Dass die Arbeit so ein Knochenjob ist? Das überrascht dann die 69-Jährige dann aber doch. „Also, ich sage euch, der Respekt wächst jede Sekunde mehr“, sagt sie anerkennend. „Das ist schwerer als man denkt.“ Wie schwer, merkt die Moderatorin nach wenigen Stunden. Denn dann will sie plötzlich ihre Schicht für beendet erklären.

Marijke Amado hiilt bei der Müllabfuhr tatkräftig mit – doch es läuft nicht ganz so, wie sie sich den Einsatz vorgestellt hatte. Foto: RTLZWEI, Good Times Fernsehprodu

RTL-Star platzt vor laufender Kamera der Kragen

Vor laufender Kamera betont sie, dass sie jetzt den letzten Mülleimer entleeren werde. Dann macht sie kehrt und lässt die Jungs stehen. „Ich muss was essen“, verkündet die 69-Jährige. Das RTL2-Team reagiert prompt und fährt zur Imbissbude – natürlich nicht nur für Marijke Amado, sondern auch für die Männer der Berliner Stadtreinigung. „Ich habe großen Respekt bekommen für eure Arbeit und ich hoffe mit mir ganz Deutschland“, findet Marijke Amado große Worte zum vermeintlichen Abschied. Doch da hat sie die Rechnung ohne RTL2 gemacht.

Das Team zieht ihr diesen Zahn direkt. „Wir begleiten jetzt die Arbeit von denen so, wie sie auch geplant ist in deren Dienstplan“, schreitet eine Mitarbeiterin ein. Für die 69-Jährige ein Unding. Sie will direkt mit dem Produktionsleiter telefonieren. „Tut mir leid, aber es sind immer die gleichen Bilder, Mülleimer raus, Mülleimer rein, ihr habt so viel Material“, macht die Moderatorin am Telefon deutlich.

Doch am anderen Ende will man davon scheinbar nicht viel hören. „Hat jemand den Knopf gedrückt oder so?“, wundert sich Marijke Amado und schimpft: „Ich werde so sauer jetzt. Leckt mich doch am Arsch, echt. Ich hab die Schnauze voll.“ Zunächst scheint es, als würde sie in einen regelrechen Sitzstreik im Müllwagen verfallen. Doch schlussendlich rafft sich die 69-Jährige doch wieder auf, um noch mit anzupacken.

Die ganze Folge siehst du am Donnerstag, 8. Juni, um 20.15 Uhr auf RTL2 – oder online auf RTL+.