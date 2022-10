RTL dreht in Oberhausen: „Stell dir vor, DAS wird ausgestrahlt“

15 Stars des deutschen Schlagers – und er stach heraus. Wer hätte gedacht, dass bei der „Schlagernacht des Jahres“ , bei der unter anderem Legenden der Szene wie Howard Carpendale, Matthias Reim oder Michelle auftraten, ein ehemaliger Schauspieler den Auftritt des Abends hinlegen würde? Wohl keiner. Doch genau so war es. In der Show, die RTL im Dezember auf seinem Spartensender „Up“ ausstrahlen wird, sorgte Ex-„GZSZ“-Star Oli.P . für den Auftritt des Abends.

Es war kurz vor halb acht, als der 44-jährige Berliner die RTL-Bühne betrat und mit seinem Superhit, dem Grönemeyer-Cover „Flugzeuge im Bauch“, den Auftritt eröffnete. „Es war zu jener Zeit, wir hatten wieder mal Streit …“, wohl jedes Kind der 90er kann diesen Song noch von vorne bis hinten mit rappen und so schwebte auch die Oberhausener „Rudolf Weber Arena“ direkt in kollektiver Ekstase.

Oli.P fragt nach einem Ständer

Doch es sollte noch besser werden. Oli.P schickte direkt noch Cover von Klaus Lages „1000 Mal berührt“, Peter Schillings „Major Tom“ und Lorenz Büffels Malle-Hit „Johnny Däpp“ hinterher, um dann für den Lacher des Abends zu sorgen.

„Hat jemand mal nen Ständer“, fragte er gedankenverloren ins Mikro. Lautes Gelächter, spitze Schreie. Da merkte der Sänger, was er da seine Technik-Crew lautstark gefragt hatte. „Stell dir vor, das wird ausgestrahlt“, lachte Oli.P und ergänzte: „Das Fernsehen filmt mit. Das wird nicht ausgestrahlt.“

Na ja, lieber Oli – so sicher sind wir uns da nicht. Zum Glück dauert es aber nicht mehr allzu lange, bis wir alle ein wenig schlauer sind. Am siebten Dezember wird „Die Schlagernacht des Jahres“ ab 20.15 Uhr bei RTL up ausgestrahlt. Vielleicht auch mit Oli P.s Ständerspruch.

Die „Schlagernacht des Jahres“ mit Stars wie Michelle, Matthias Reim oder Oli.P ist in diesem Jahr noch in Berlin (5. November 2022), Erfurt (12. November 2022) und Frankfurt (19. November 2022). Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen.