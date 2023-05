RTL berichtet von König Charles‘ Krönung: Plötzlich geht’s um sein Sexleben

Zugegeben: Einen ganzen Nachmittag nur mit der Krönung von König Charles III. zu füllen, ist nicht ganz so leicht. Da müssen einige Pausen überbrückt werden. Das funktioniert mit gesprächigen Experten, Informationen rund um das große Ereignis und auch einigen – zugegeben, etwas abseitigen – Inhalten. So hatte sich der Kölner Sender RTL beispielsweise mit Geistheilerin und Medium Ira Wolff verstärkt.

Die warf einen Blick in ihre Kristallkugel und die Sterne und hatte schon mal ein paar Vorhersagen für König Charles III. und seine nächste Verwandtschaft parat. Und die waren teils durchaus schlüpfrig, wie man bei RTL sehen und hören konnte.

RTL-Wahrsagerin spricht über Sexleben von König Charles III.

„Die Sterne für die Monarchie in England stehen jetzt wieder sehr gut. Diese Krönung wird ein bisschen ein Wendepunkt sein“, ist sich Wolff sicher. Und weiter: „Charles‘ Regentschaft geht lang. Es gab ja immer auch Vermutungen, eventuell eine Abdankung zugunsten von William. Nein, die wird es nicht geben“, so die Wahrsagerin.

„Man sieht in seinen Sternen, dass er ein König der Harmonisierung ist. Aber so ist auch seine Persönlichkeit. Er ist wirklich ein sehr, sehr ausgeglichener Mensch, der in sich ruht, der weiß, wer er ist, der weiß, was er will und vor allem, der weiß, was gut ist für sein Volk. Und das überträgt sich auf das Volk“, so das Medium.

RTL-Wahrsagerin prophezeit Trennung von Harry und Meghan

Doch damit nicht genug. Auch auf Charles‘ und Camillas Sexleben ging Ira Wolff ein: „Die beiden haben eine ganz tolle Beziehung. Bis zum heutigen Tage, so sehe ich das. Auch eine sehr leidenschaftliche Beziehung. Auch ein – darf man das sagen? – sensationelles Sexleben. Es ist so. Es ist wirklich so. Und das spürt man auch.“

Ahja. „Und das ist etwas, was eine Regentschaft positiv beeinflusst“, ist sich das Medium sicher. Gut zu wissen. Für Prinz Harry dagegen stünden die Sterne nicht so gut. Sie sieht eine Trennung in einem Zeitraum „frühestens in fünf, spätestens in zehn Jahren.“ Da sind wir ja mal gespannt.