RTL-Star Sylvie Meis teilt aus! Heftige Klatsche für „Bachelorette“-Produktion

In der RTL Group reiht sich mal wieder ein Datingformat an das nächste. Kurz nach dem großen Finale von „Die Bachelorette“ am 30. August 2023 bei RTL nimmt RTLZWEI „Love Island“ zurück ins Programm auf. Nach einem Jahr Pause meldet sich das Format nun zurück – mit der Absicht, neben Unterhaltung fürs Publikum zwei Turteltauben die Chance auf die große Liebe zu bieten.

Moderiert wird wieder von Sylvie Meis. Die konnte in der Vergangenheit auch schon mit ihrem Mitwirken an RTL-Shows wie „Das Supertalent“ oder „Let’s Dance“ das Publikum begeistern. Da klingt eine Teilnahme als „Bachelorette“ gar nicht so abwegig. Immerhin ist die Moderatorin aktuell Single. Im exklusiven Interview mit dieser Redaktion darauf angesprochen, reagiert Sylvie jetzt eindeutig auf ein etwaiges Angebot.

RTL-Star Sylvie Meis hat klare Meinung zu „Bachelorette“

Auch, wenn es in beiden Formaten ums Verlieben geht, verfolgen die Sender in ihren Shows jeweils einen ganz anderen Ansatz. Während „Bachelorette“ Jennifer von 20 Single-Männern gleichzeitig umworben wird, heißt es bei „Love Island“ jeder mit jedem. Eine Aussicht, die ähnlich viel Zündstoff liefert wie der ein oder andere eifersüchtige Kandidat auf Jennifers Liste der potenziellen Partner.

Obwohl Sylvie im Interview ihre große Begeisterung für das Prinzip Datingshow und „Love Island“ deutlich macht, hat sie eine klare Meinung, wenn es darum geht, selbst einmal als „Bachelorette“ auf Partnersuche zu gehen. Auf die Frage „Was würdest du zu einem Angebot als neue ‚Bachelorette‘ sagen?“, antwortet Sylvie eindeutig: „Das würde ich niemals machen! Weil ich einen Sohn habe und Eltern und ich keine Lust habe, ich weiß nicht, wie viele Männer daran teilnehmen, aber 20 Männer vor Kameras zu knutschen.“

Sylvie Meis hat keine Lust auf „Bachelorette“-Teilnahme

Diese Klatsche hat gesessen und klingt nach einer deutlichen Warnung in Richtung Produktionsteam, sie bloß nie für ein derartiges Format anzufragen. Dabei ist mit Jennifer Saro zum ersten Mal auch eine Mutter als Liebessuchende in der Show.

Mehr News:

Sylvie Meis jedenfalls scheint sich davon nicht inspiriert zu fühlen. Sie bleibt lieber beim Moderieren. Start für ihr „Love Island“-Comeback ist Montag, der 11. August. Dann auch direkt mit einer echten TV-Premiere, denn RTLZWEI sendet live.