RTL-Star Antonia Hemmer bestätigt Gerüchte: DAS war der Trennungsgrund

Bei ihnen standen die Zeichen auf Happy End, als sich Antonia Hemmer und Patrick Romer in der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ 2020 kennen und lieben lernten, sah zunächst alles perfekt aus. Als Pärchen zeigten sie sich anschließend nicht nur auf Instagram, sondern auch immer mal wieder bei Spin-off-Formaten.

2022 folgte dann der Einzug in „Das Sommerhaus der Stars“ und plötzlich bröckelte die Fassade vom intakten Liebesglück. Auch wenn sie am Ende als Gewinner aus der Show gingen, ihre Beziehung konnte dem Ganzen nicht standhalten. Kurz nach dem großen Finale gaben die RTL-Stars ihre Trennung bekannt. Im Gespräch mit Désirée Nick äußert sich Antonia Hemmer jetzt nochmal über ihre gescheiterte Beziehung und verrät auch, woran die Liebe schlussendlich zerbrach.

RTL-Star Antonia Hemmer packt bei Désirée Nick aus

In ihrem Podcast „Lose Luder“ fühlt Nick ihren Gästen gerne mal auf den Zahn und lüftet gut gehütete Geheimnisse. Diesmal im Programm hat sie ein Gespräch mit Antonia Hemmer, bei dem sie wissen will, was genau die Kluft zwischen ihnen trieb. Mit ihrer TV-Vergangenheit weiß Désirée Nick selbst nur allzu gut, wie belastend es sein kann, wenn ständig Kameras auf einen gerichtet sind.

Sie spricht aus, was sicherlich viele vermutet hatten, nämlich dass die Teilnahme beim Sommerhaus der Grund für die Trennung war. „Das frage ich mich auch oft, wenn es anders gekommen wäre, ob wir dann jetzt noch zusammen wären“, überlegt Antonia. Dann räumt sie ein: „Wahrscheinlich wären wir jetzt noch zusammen, aber wahrscheinlich auch nicht mehr sehr lange. „

RTL-Star Antonia Hemmer ganz offen über Liebesaus

„Das Sommerhaus der Stars“ sei „die Kirsche auf der Sahnetorte“ gewesen und „letztendlich der Grund, warum wir uns getrennt haben.“ Antonia ist sich sicher, ohne die Show wäre ein baldiges Ende trotzdem absehbar gewesen.

Damit bestätigt Antonia, dass anscheinend nicht nur die Zuschauer der RTL-Sendung Patrick Romers Verhalten im Sommerhaus als Augen öffnend empfanden, sondern auch sie selbst. Kurz nach der Show klang das noch ganz anders. Damals verteidigte die einstige „Bauer sucht Frau“-Kandidatin noch ihren Freund. Diese Zeiten scheinen jetzt allerdings endgültig vorbei zu sein.