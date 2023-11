RTL krallt sich Stefan-Raab-Show – und nimmt gravierende Änderung vor

RTL bedient sich wieder einmal bei ProSieben und bringt die nächste ausgemusterte Spielshow zurück ins Fernsehen. Scheinbar kommt „Blamieren oder Kassieren“ so gut an, dass sich der Privatsender dazu entschlossen hat, ein weiteres Format wiederzubeleben.

Gameshow-Fans dürfen sich also freuen. RTL erweitert das Portfolio mit einer Sendung, die bei der Konkurrenz sehr erfolgreich lief und mit einem coolen Spielemix für spannende Momente sorgte.

RTL: DAS ist die neue Gameshow

Es geht um „Schlag den Besten“ – einen Ableger der Liveshow „Schlag den Raab“, die 2015 bei ProSieben eingestellt wurde, als Stefan Raab seinen Rücktritt vom Fernsehen verkündete. Seine Firma „Raab TV“ bzw. „Brainpool“ ist für die Produktionen verantwortlich. RTL gab nun Details für die Neuauflage bekannt: Es wird vier Shows geben, in der Kandidaten in zehn spannenden Duellen gegeneinander antreten. Dabei sind sowohl sportliches Geschick als auch Köpfchen gefragt.

Dem Sieger winken satte 10.000 Euro pro Runde. Nach jedem Spiel heißt es allerdings: Hopp oder Topp. Der Gewinner muss sich vor jeder neuen Runde entscheiden, ob er weiterzocken oder die erspielte Kohle mit nach Hause nehmen will. In der Finalshow gibt es den großen Showdown, bei dem die beiden besten Prominenten der Staffel in einem Duell um den Jackpot kämpfen.

RTL: DAS ändert sich bei „Schlag den Besten“

Der Otto-Normal-Zuschauer, der schon immer gerne mal bei „Schlag den Besten“ so richtig abräumen wollte, schaut aber leider in die Röhre. Im ursprünglichen Format bei ProSieben konnte sich jeder als Kandidat bewerben. Bei der RTL-Show, die wohl im Frühjahr 2024 ausgestrahlt wird, treten ausschließlich Promis gegeneinander an. Es kommt zum Showdown der Showstars.

Ein wichtiger Faktor bleibt allerdings gleich: Wieder wird Elton sein rotes Sakko anziehen und die Moderation der Sendung übernehmen. Bei komplizierten Spielen kommen ihm qualifizierte Schiedsrichter zu Hilfe.

Fragt sich nur, was Promis mit so einem fetten Gewinn aus einer Gameshow anstellen.