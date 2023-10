Stefan Raab: Es ist offiziell – Schlussstrich nach 25 Jahren

Ihn kennt wirklich jeder: ProSieben-Star Stefan Raab hat hierzulande TV-Geschichte geschrieben. Zahlreiche Formate wie „Schlag den Raab“ (heute „Schlag den Star“), „TV Total“ oder das „TV Total Turmspringen“ gehen auf seine Kappe. Millionen von Zuschauern saßen vor den Fernsehgeräten und ließen sich von den Sendungen unterhalten. Doch seine Ära nimmt nun ein offizielles Ende.

Stefan Raab: Keine Vertragsverlängerung

Es ist offiziell: Der Moderator und seine Produktionsfirma „Brainpool“ gehen ab dem nächsten Jahr getrennte Wege. Das bestätigt nun Marcus Wolter, CEO und Co-Founder von Banijay Germany gegenüber „DWDL“. Zum Hintergrund: Der Vertrag zwischen dem TV-Moderator und der Produktionsfirma endet in diesem Jahr und wird nicht verlängert. Die Entscheidung sei einvernehmlich getroffen worden.

“Danke an Stefan für die großartige gemeinsame Reise, er hat maßgeblich zum Ausbau von Brainpool beigetragen und einen großartigen Entertainment-Katalog aufgebaut“, sagt Marcus Wolter. Weiter: „Diesen Schatz werden wir nun gemeinsam mit unseren Partnern und dem starken Team auswerten und weiterentwickeln. Ich freue mich darauf, mit den Kolleginnen und Kollegen der Raab TV nun Brainpool in das nächste Kapitel zu führen. Wir werden uns Raabs Erbe würdig erweisen und freundschaftlich verbunden bleiben.“

Stefan Raab: DAS passiert mit seinen Formaten

Viele dürften sich nun fragen, was mit den Sendungen, die Stefan Raab über die Jahre etabliert hat, passiert. Die Antwort: Es ändert sich erst mal nichts. Ab dem neuen Jahr 2024 gehen die Rechte an den Shows zwar komplett an die Produktionsfirma, doch an dem Ablauf und der Besetzung von „TV Total“ und Co. wird sich vorerst nichts tun. Sebastian Pufpaff und Elton haben also nichts zu befürchten.

Trotzdem dürften viele Fans von Stefan Raab traurig sein, dass der Moderator sich nun auch von seiner Produktionsfirma trennt. Bereits 2015 verabschiedete er sich von der Bildfläche und arbeitete von da an hinter der Kamera an den Produktionen. Bleibt abzuwarten, ob er weiterhin hinter den Kulissen aktiv sein wird oder nicht.