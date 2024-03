RTL-Star Paul Janke wird deutlich: „Die Enttäuschung ist wirklich groß“

RTL-Star Paul Janke war definitiv einer der Bachelors, die in Erinnerung geblieben sind, auch weil der 42-Jährige nach Ende der Show noch weiter im Fernseh- und Reality-Business vor der Kamera stand. Doch eine Sache bringt ihn förmlich auf die Palme.

Jetzt richtet sich der Ex-Bachelor mit einem Appell an seine Fans und drückt dabei seine große Enttäuschung aus.

Ex-Bachelor verrät pikantes Detail!

Paul Janke kennt man wohl als den Bachelor schlechthin. 2012 suchte er in der RTL-Datingshow nach dem Liebesglück. Dies blieb ihm allerdings verwehrt und die Beziehung mit seiner auserwählten Herzensdame war nicht von langer Dauer. Dafür machte sich der Ex-Bachelor jedoch einen Namen in der deutschen Fernsehbranche und etablierte sich seitdem zum gern gesehenen Gast in der TV-Welt.

Eine Sache des Ur-Bachelors war bisher jedoch noch unbekannt. Bis jetzt! Denn auf seinem Instagram-Account verrät Paul Janke jetzt einige pikante Details des Formats „Der Bachelor“. Dass viele seiner Fans darüber noch im Unwissen sind, hinterlässt große Enttäuschung bei dem RTL-Star.

Erster Rosenkavalier hieß gar nicht Paul!

„Also jetzt muss ich wirklich sagen, dass ich ein wenig enttäuscht bin!“, startet Paul Janke seine Rede auf Social Media. Denn viele seiner Fans halten ihn immer noch für den ersten Bachelor, der im Live-TV als Rosenkavalier auftrat.

Als erster Bachelor aller Zeiten durfte sich jedoch Marcel Maderitsch bereits 2003 in den Geschichtsbüchern der RTL-Kuppelshow verewigen. Doch statt wie Ur-Bachelor Paul Janke, der sich auch nach dem Ende der Kuppelshow dazu entschied, im öffentlichen Leben präsent zu bleiben, entschied sich Marcel Maderitsch für eine Rückkehr in sein bürgerliches Leben. Er wohnt heute in der Schweiz und arbeitet dort als Diplom-Betriebswirt.

Paul Janke: „Da bin ich echt enttäuscht von euch!“

Eins haben die beiden jedoch gemeinsam – für keinen der zwei Bachelors hielt das Liebesglück mit den Gewinnerinnen.

„Dass immer noch nicht alle wissen, dass es einen Bachelor vor mir gab, den Marcel, 2003, 9 Jahre vor mir“, echauffiert sich Paul Janke weiter auf Instagram. „Man, man, man, da bin ich echt enttäuscht von euch!“, so der ehemalige Bachelor.

RTL-Star: „War noch nicht die Zeit von Reality“

Neben Enttäuschung scheint ihn das sogar richtig sauer werden zu lassen. Denn viele denken, da „Der Bachelor“ bereits 2003 an den Start ging, dass die Teilnahme Paul Jankes bereist eine Ewigkeit her ist. „Aber Leute, das ist doch nicht schon 20 Jahre her“, stellt der Ex-Bachelor jetzt bei seiner Community richtig.

Dass viele ihn trotzdem immer noch als ersten Bachelor im Kopf haben, liegt wohl auch daran, dass das Format 2003 noch nicht den Erfolg hatte, wie heutzutage. „Es war einfach noch nicht die Zeit von Reality“, stellt auch Paul Janke fest.

Und wenn schon Fakten richtig gestellt werden, möchte der 42-Jährige direkt alle Missverständnisse aus dem Weg räumen: Denn sogar seine frühere Fußballkarriere wird durcheinander gebracht: „Und dann sagt auch noch die Hälfte, dass ich beim HSV gespielt habe und nicht bei St. Pauli.“ Tja, so gut wie ihn selbst, kennt sich dann wohl doch nur Paul Janke.