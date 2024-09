RTL-Star Chryssanthi Kavazi erlebt Bahn-Horror – „Nie wieder!“

Seit Jahren begeistert eine Serie im Vorabendprogramm und zieht Millionen Zuschauer vor die Bildschirme: „GZSZ“. Eine Schauspielerin hält sich seit 2017 fest im Cast des TV-Hits und feierte durch die RTL-Sendung echte Erfolge: Chryssanthi Kavazi. In der Rolle der Laura Lehmann verzaubert sie im Kolle-Kiez tagtäglich die Fans.

Auch privat hat Chryssanthi Kavazi ihr großes Glück gefunden. Seit dem Jahr 2018 ist sie mit Fernsehstar Tom Beck verheiratet, im April dieses Jahres kam das zweite Kind des Paares auf die Welt. Eigentlich wollte die 35-Jährige jetzt einfach nur mit ihren Sprösslingen von Berlin nach Köln reisen. Doch die Zugfahrt entpuppte sich als echter Horror-Trip!

RTL-Star erlebt Alptraum!

Schauspielerin Chryssanthi Kavazi macht nicht nur vor der Kamera eine gute Figur, sondern teilt ihr Leben auch auf Instagram, hat stolze 431.000 Follower. Bei denen macht sie nun ihrem Ärger über ihre Fahrt mit der Deutschen Bahn Luft. Denn bekanntlich hat das Zugunternehmen nicht gerade den besten Ruf. Das wurde nun auch dem RTL-Star wieder bewusst.

Alles begann schon bei der Ankunft am Bahnhof, als die 35-Jährige nach eigener Aussage alleine den schweren Kinderwagen die Treppe hochtragen musste. „Es hat mir natürlich keiner geholfen, außer die letzten drei Treppen“, schildert sie auf Social Media. Doch es kommt noch schlimmer!

RTL-Star mit den Nerven am Ende

Denn Chryssanthi schaffte es bei der Ankunft auf dem Gleis lediglich, in den letzten Waggon einzusteigen, musste aber in einen der ersten. Mit einem vierjährigen Sohn und einer sechs Monate alten Tochter, inklusive Gepäck und Kinderwagen keine leichte Aufgabe. „Die Leute waren abgenervt oder haben so getan, als ob sie mich nicht sehen“, erzählt der RTL-Star weiter.

+++Günther Jauch: Stunden nach „Wer wird Millionär“ bestätigt sich der erste Verdacht+++

Doch kaum kommt die Schauspielerin an ihrem Platz an, muss sie schon wieder den Waggon räumen, denn die Klimaanlage ist ausgefallen. Für die Zweifach-Mama ein absoluter Alptraum!

Zum Glück eilten ihr am Ende Schaffner und Mitreisende zu Hilfe. So durfte sich Chryssanthi Kavazi in der ersten Klasse einen Sitzplatz suchen. Dennoch zieht der RTL-Star aus der Fahrt Konsequenzen: „Da habe ich mir geschworen, dass ich nie wieder mit zwei Kindern alleine im ICE reise!“