RTL sorgt für Paukenschlag – DIESES Format gibt es bald im Free-TV

Viele RTL-Formate gibt es vorab oder auch nachträglich für Zuschauer auch auf RTLplus zu sehen. Doch nicht alle Angebote vom Streamingdienst des Privatsenders schaffen es auch ins Free-TV. Nun ist es einem Format geglückt.

Insbesondere einige „Reality-Shows“ wie „Ex on the Beach“, „Bachelor in Paradise“ oder „Are you the one“ sind nur bei RTLplus verfügbar. Bis zum Jahresende traf das auch für ein anderes Dating-Format zu – doch nun hat der Sender reagiert.

RTL holt „Golden Bachelor“ ins Free-TV

15 Bachelors und 11 Bachelorettes haben ihre große Liebe schon im Fernsehen gesucht. Zuletzt durften zwei Männer gleichzeitig Rosen verteilen und mit Stella Tiana ging die erste bisexuelle Frau auf Dates. 2024 feierte eine weitere neue Version der Dating-Show Premiere bei RTL. Franz Stärk will als erster „Golden Bachelor“ in Deutschland beweisen, dass es auch mit über 60 Jahren noch nicht zu spät für die große Liebe ist – auch wenn es vielleicht nicht die erste große Liebe ist.

„Das wird eine großartige Geschichte. Davon bin ich überzeugt, weil es das in meiner Altersgruppe noch nicht gegeben hat und es auch mal Zeit wird, dass für die Leute in meinem Alter sowas aufgelegt wird“, so der Ex-Schuldirektor. 18 Damen kämpfen bereits seit dem 3. Dezember 2024 auf RTLplus um das Herz des Senior-Singles. Jeden Dienstag erscheint eine neue Folge, doch diese ist nur für Abonnenten freigeschaltet. Dafür zahlen Zuschauer einen Monatsbetrag in Höhe von 8,99 Euro.

Wer die Liebesreise des „Golden Bachelor“ mitverfolgen will, hat nun zwei Optionen. Entweder er macht sich ein Premium-Konto bei RTLplus oder er wartet die Ausstrahlung im Free-TV ab. Denn wie der Sender am Montag (30. Dezember) bestätigte, wird die Show ab dem 26. Januar 2025 auch im TV-Programm aufgenommen. Die geplanten elf Folgen werden immer sonntags ab 19.05 Uhr ausgestrahlt. Bislang sind zu dieser Zeit noch Football-Spiele der NFL zu sehen.